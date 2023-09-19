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Teyze-yeğen sokakta birbirine girdi, ortalık karıştı! Kızının uygunsuz fotoğraflarını paylaşıp...

19.09.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan teyze H.S. ile yeğeni C.N.M. sokak ortasında birbirine girdi. Kavgaya eşleri de dahil olunca ortalık karıştı. Tekme ve yumrukla birbirine saldıran tarafları çevredekiler araya girerek ayırdı. Öte yandan, H.S.'nin 17 yaşındaki kızının uygunsuz fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp, hakaret içeren yorumlar yaptığı iddiasıyla C.N.M.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Teyze-yeğen sokakta birbirine girdi, ortalık karıştı! Kızının uygunsuz fotoğraflarını paylaşıp...

Afyonkarahisar'daki Dumlupınar Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında aralarında husumet olduğu belirtilen C.N.M. ile teyzesi H.S. sokakta karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kısa süre sonra teyze- yeğenin eşleri de kavgaya dahil oldu. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, olay yerindeki kimliği belirsiz birkaç kişi de kavgaya katıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine polis geldi.

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'KOCAM AVUKAT HEPİNİZİ MAHKEMEYE VERECEĞİM'

Polis kavga eden tarafları ayırmaya çalışırken, C.N.M.'nin avukat olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen eşi, olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarının üzerine yürüyerek kimlik sorgulamak istedi. "Kocam avukat hepinizi mahkemeye vereceğim" diyen C.N.M. ise basın mensuplarını tehdit edip, saldırmaya çalıştı. Polisin ifadelerini almak üzere götürdüğü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

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KIZININ UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMIŞ

Öte yandan, H.S.'nin 17 yaşındaki kızının uygunsuz fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp, hakaret içeren yorumlar yaptığı iddiasıyla C.N.M.'den şikayetçi olduğu, geçen günlerde görülen davada C.N.M. lehine beraat kararı verildiği öğrenildi.

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(DHA)

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Afyonkarahisar kavga

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