The Crown'un Diana'sı koltuk altı kıllarıyla şaşırttı!

Netflix'te en prestijli yapımlar arasında yer alan The Crown yeni sezonuyla 15 Kasım'da izleyiciyle buluştu.

Yayınladığı tarihten itibaren en çok izlenen yapımlar arasında yer alan The Crown'un oyuncuları da o gün bugündür ses getiriyor. Prenses Diana'yı canlandıran Emma Corrin de bunun hakkını fazlasıyla veriyor.

GÜZELLİK KALIPLARINI YIKTI

Glamour dergisinin son sayısına koltuk altı kıllarıyla poz veren Corrin, 'erkek arkadaşımdan ayrıldığımdan beri koltuk altı kıllarımı uzatıyorum. Kadınların medya tarafından çeşitli kalıplara sokulmasını hiçbir zaman doğru bulmadım. Makyajım, saçım, ne giymem gerektiğini bana kimse dikte edemez. Bir ilişkim vardı ve sanırım her iki tarafın da yararına tıraş olmam gerektiğini düşünmeye programlandım. Ancak kadınlar olarak sanırım artık kendimiz nasıl istiyorsak öyle hareket etmeliyiz' dedi.

Emma, Prenses Diana'yı oynamak için dönüştü ve övgü dolu eleştiriler alıyor.

