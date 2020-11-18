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The Crown'un Diana'sı koltuk altı kıllarıyla şaşırttı!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Netflix'in hit dizisi The Crown'da Prenses Diana'yı canlandıran Emma Corrin, Glamour dergisine poz verdi. Koltuk altı kıllarıyla dikkat çeken oyuncu, kadınların etiketlenmemesi gerektiğini söyleyerek, vücut pozitifliğini savunduğunu verdiği pozlarla kanıtladı.

The Crown'un Diana'sı koltuk altı kıllarıyla şaşırttı!

Netflix'te en prestijli yapımlar arasında yer alan The Crown yeni sezonuyla 15 Kasım'da izleyiciyle buluştu.

Yayınladığı tarihten itibaren en çok izlenen yapımlar arasında yer alan The Crown'un oyuncuları da o gün bugündür ses getiriyor. Prenses Diana'yı canlandıran Emma Corrin de bunun hakkını fazlasıyla veriyor.

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GÜZELLİK KALIPLARINI YIKTI

Glamour dergisinin son sayısına koltuk altı kıllarıyla poz veren Corrin, 'erkek arkadaşımdan ayrıldığımdan beri koltuk altı kıllarımı uzatıyorum. Kadınların medya tarafından çeşitli kalıplara sokulmasını hiçbir zaman doğru bulmadım. Makyajım, saçım, ne giymem gerektiğini bana kimse dikte edemez. Bir ilişkim vardı ve sanırım her iki tarafın da yararına tıraş olmam gerektiğini düşünmeye programlandım. Ancak kadınlar olarak sanırım artık kendimiz nasıl istiyorsak öyle hareket etmeliyiz' dedi.

Emma, Prenses Diana'yı oynamak için dönüştü ve övgü dolu eleştiriler alıyor.

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