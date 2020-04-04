The Last of Us 2 için üzücü haber geldi

PlayStation cephesinden gelen açıklamalara göre; The Last of Us Part II, süresiz olarak ertelendi. Buna gerekçe olarak ise dünya çapında olan corona virüs salgını gösterildi. Oyunun tamamlandığını ancak küçük rötuşların yapılacağını belirten ekip, yeni çıkış tarihini açıklamadı.

TLoU Part II‘nin ne zaman çıkacağı artık bir muamma. Eğer salgın böyle devam eder ve üretim hattında sorunlar yaşanırsa, oyun 2020’nin 3. çeyreğinin sonunda anca çıkabilir. Firmalar dijital sürümün yanında fiziki ve Collector’s Edition sürümlerinden de hatrı sayılır bir gelir elde ediyor. Üretim hattındaki sıkıntılar oyunun fiziki olarak satışını engelleyeceği için böyle bir kararın alındığını düşünüyoruz.

PlayStation 5’e de gelecek olan TLoU Part II’nin PlayStation 4 Pro’da bile taş gibi göründüğünü belirtmekte fayda var. Umarız bu erteleme fazla uzun sürmez ve yaz aylarında yani oyun kıtlığı çektiğimiz dönemde çıkışını gerçekleştirir.

TLoU Part II’nin ertelenmesinin ardından gözler Ghost of Tsushima’ya çevrilmiş durumda. Haziran’da çıkacak olan Ghost of Tsushima da muhtemelen talihsiz bir şekilde ertelenecek gibi duruyor.

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