Naughty Dog, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, The Game Awards 2018'de The Last of Us Part II ile ilgili yeni bir şey paylaşmayacaklarını duyurdu. Ayrıca çok sıkı bir şekilde çalıştıklarını ve doğru zaman geldiğinde oyun hakkında daha fazla şey tanıtmak için sabırsızlandıklarını da ekledi.

Bildiğiniz gibi 7 Aralık TSİ 04:30'da The Game Awards 2018 etkinliği başlayacak. Etkinlik öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken haliyle oyuncular da etkinlikte hangi projeleri göreceğimizi merak ediyor. Naughty Dog dışında CD Projekt Red ve Rocksteady stüdyoları da etkinliğe dahil olmayı düşünmüyor maalesef.

The Last of Us Part 2'den üzücü haber geldi!

We’re looking forward to celebrating a year of incredible games at #TheGameAwards this Thursday, however, we won’t have anything new to share from The Last of Us Part II. We’re hard at work and looking forward to revealing more when the time is right! pic.twitter.com/6iP1AA8ncT — Naughty Dog (@Naughty_Dog) 4 Aralık 2018

Bir ihtimal Death Stranding ve Ghost of Tsushima yapımlarının yeni tanıtım videolarını ve çıkış tarihlerini öğrenme şansına erişebiliriz gelen sızıntılara göre. Yine de The Game Awards etkinliği için umutlu ve heyecanlıyız. Etkinlik dahilinde 10 yeni oyun duyurusu ve hali hazırda duyurulan projeler hakkında güncel bilgiler bizleri bekliyor olacak.

The Game Awards 2018 etkinliği YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Buna ek olarak etkinlik dahilinde duyurulan tüm projeleri ve detayları an be an sizlere aktarıyor olacağız sitemiz üzerinden. Takipte kalın! - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku