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The Last of Us Part II çıkışını zam ile yaptı! İşte The Last of Us Part II'nin yeni fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.06.2020 16:05 | Son Güncelleme

The Last of Us Part II, beklenen çıkışını dün gece yarısı yaptı. Naughty Dog yapımı The Last of Us Part 2, oynanışa sunulur sunulmaz ise PlayStation Türkiye'den zam hamlesi geldi. PlayStation Türkiye, Tle Last of Us Part II'nin fiyatına kayda değer bir zam yaptı.

The Last of Us Part II çıkışını zam ile yaptı! İşte The Last of Us Part II'nin yeni fiyatı

The Last of Us Part II 19 Haziran itibariyle oyun severlerin beğenisine sunuldu. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok oyun forumu, Naughty Dog yapımı oyunun hikayesine yönelik paylaşımlar yapmaya başladı. Hatta oyunun final sahnesini bile sızdıranlar dahi oldu. Ancak onlara en beklenmedik haberi PlayStation Türkiye verdi.

THE LAST OF US PART II ZAMLANDI

PlayStation Türkiye, The Last of Us Part II fiyatına 70 liralık bir zam uyguladı. Bu zam ile birlikte 429 TL olan The Last of Us Part 2 fiyatı 499 TL'ye çıktı. Oyunun 489 TL olan Deluxe sürümü de 569 TL oldu. Bugün itibariyla Türkiye'de The Last of Us Part II sahibi olmak isteyen oyuncular, standart sürüm için 499 TL ödemek zorunda.

The Last of Us Part II fiyatı

OYUN İLGİ GÖRÜYOR AMA...

Naughty Dog'un oyunu ülkemizde şu anda büyük ilgi görüyor. Ancak oyunun yeni fiyatını gören Türkiye kullanıcıları şimdiden bu duruma tepki göstermeye başlamış durumda.

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