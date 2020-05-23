The Last of Us Part II için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

Yeni versiyon her açıdan nefes kesici zor bir oyun olacak. Geliştiriciler oyunu daha gerçekçi yapabilmek adına ellerinden geleni yapmışlar. Örneğin düşmanlardan saklanmak için bir arabanın altına girmek veya çimlere saklanmak daha önce bir çok oyunda yapılmış şeyler. Last of Us’ın yeni sürümünde oyunu zor yapacak olan şey sizi arayan düşmanların bir süre sonra arabaların altını kontrol etmeye başlaması. Çimlere kaçan kahramanımızı çimlerde olabileceğini düşünerek arıyorlar. Bu oyuna muazzam bir gerçeklik katmış. Ayrıca her zaman dövüşerek kazanamayacağınızdan bahsediyor yapımcılar. Hatta bazı anlar geliyor ki kaçmak sizin o bölümü geçmeniz için yapmanız gereken tek şey.

Oyunun geliştirici ekibinde yer alan Neil Druckmann Elie’yi gerçekten hissedebilmemiz için ellerinden geleni yaptıklarını anlatıyor. İnsanların tamamen düşmanca bir ortamda istemeden de olsa neler yapabileceklerini Elie üzerinden bizlere anlatacaklar. Elie çevik bir kız. Bu nedenle ona eğilmenin yanında sürünmek ve zıplamak gibi misyonlar yüklenmiş. Bakalım oyunu oynadığımız zaman gerçekten yapımcıların bahsettikleri duygu yüküne ulaşabilecek miyiz ?

Tanıtım filmini izlemek için buraya tıklayınız

