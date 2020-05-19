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The LEGO Ninjago Movie Video Game oyunu ücretsiz oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.05.2020 09:22 | Son Güncelleme

Ücretsiz oyun furyası tam gaz devam ediyor. Epic Games’in GTA 5’i PC sahiplerine ücretsiz vermesinin ardından bir hamle de Warner Bros. ekibinden geldi. Warner Bros. Interactive Entertainment, 2017 yılında çıkan LEGO oyunu The LEGO Ninjago Movie Video Game oyununu ücretsiz yaptı.

The LEGO Ninjago Movie Video Game oyunu ücretsiz oldu

Bu sefer sadece PC sahipler değil PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri de ücretsiz oyunun keyfini sürecek. Konsol cephesinde 200 TL‘ye satılan oyunu PlayStation 4 için buradan Xbox One için buradan ve PC için buradan indirebilirsiniz.

Oyunun sadece 1 gün boyunca ücretsiz olacağını ancak kütüphanenize ekledikten sonra ömür boyu oynayabileceğinizi belirtelim. Konsol tarafında ise oyunu ücretsiz olarak almak için PS Plus veya Xbox Live Gold gibi üyeliklere ihtiyaç duymadığınızın da altını çizelim.

Koronavirüs ile mücadelede karantina sürecinde evde olanları sevindirecek ücretsiz oyun haberlerine önümüzdeki günlerde yenileri eklenecek gibi görünüyor. Özellikle GTA 5 çıkarması ile Steam’i köşeye sıkıştıran Epic Games, bu süreçte iki bomba oyunu daha ücretsiz dağıtacak.

Epic Games’in önümüzdeki hafta son 10 yılın en iyi oyunlarından olan The Witcher 3’ü ücretsiz olarak dağıtacağı söyleniyor. Eğer The Witcher oynamadıysanız şu an Epic Games Store’da inanılmaz bir indirim ile 30 TL’nin altında satıldığını belirtelim.

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