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The Washington Post'un Genel Yayın Yönetmeni görevi bırakıyor

29.01.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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The Washington Post'un Genel Yayın Yönetmeni görevi bırakıyor

1877 yılında kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'un en eski gazeteleridnen olan The Washington Post'un Genel Yayın Yönetmeni Marty Baron, 28 Şubat'ta görevi bırakacağını duyurdu. Baron, 9 yıldır bu görevi sürdürüyordu.

Marty Baron'un görevinden ayrılacağını ise Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında şu sözlerle yazdı:

"Dünya basın tarihine 'Pentagon belgeleri' ve 'Watergate skandalı' haberleriyle geçen Washington Post gazetesinin editörleri geçen salı günü çok önemli bir haberi bizzat onun ağzından işittiler. Olay aynen şöyle cereyan etti. Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler. Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı: '28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum.

Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti. Trump’ın en azgın günleriydi. Washington Post, ABD Başkanı’nın hedefindeki iki gazeteden biriydi. Koskoca Başkan, attığı tweet’lerle her gün New York Times ve Washington Post’u, sahiplerini ve yöneticilerini hedef gösteriyordu. Yani o dönemde ayrılması belki anlaşılır bir şey olabilirdi. Ama şimdi hava bambaşkaydı.

Trump seçimi kaybetmiş ve gitmişti. Yani özgürlükler konusundaki büyük savaşı o kazanmıştı. Gazetenin başında daha rahat bir dönem onu bekliyordu... Ama o ayrılma kararından vazgeçmedi. Washington Post’un 9 yıldır genel yayın yönetmenliğini yapan dostum Marty Baron, 28 Şubat tarihi itibarıyla görevini bırakıyor."

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