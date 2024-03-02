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THK’dan yeniden “Güçlü Türkkuşu” müjdesi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.03.2024 16:20
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Türk Hava Kurumu’nun (THK) yeni yönetimi Türk havacılığının dönüm noktalarından biri olan Türkkuşu’nu yeniden yapılandırdı. THK’nın bu stratejik hamlesini ise Başkan Kemal Yurtnaç duyurdu.

THK’dan yeniden “Güçlü Türkkuşu” müjdesi

Türkkuşu; Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 3 Mayıs 1935 tarihinde açılan bir çok sivil havacılık faaliyetinin gerçekleştirildiği ve Türk havacılığına katkı sağlayan eğitim merkezidir.

"TÜRK HAVA KURUMU'NUN DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR ATTIĞININ GÖSTERGESİDİR"

Önceki gün THK’nın Ankara’daki genel merkezinde alınan karar doğrultusunda “Türkkuşu” yeniden idari olarak Başkanlık düzeyine çıkarıldı. Başkan Yurtnaç, Türkkuşunun yeni yapılanmasının Türk gençliğine ve ülkemizde hava sporlarına ve Havacılık eğitimine yeni bir ivme kazandıracağını; yeni yapılanmanın Türk Hava Kurumu’nun alanda daha etkin ve üretken olarak emin adımlarla ilerlemesinin startı olacağı ifadelerini kullandı.

Ayrıca “Türkkuşu’nun yeniden aktifleştirilmesini Türk gençliğine ve Türk havacılığına armağan olarak görüyoruz” diyen Vali Kemal Yurtnaç; “bu karar Türk Hava Kurumu’nun daha güçlü olarak geleceğe yönelik adımlar attığının en büyük göstergedir” dedi.

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