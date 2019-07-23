THK, Tayyare Evleri için harekete geçti

İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Hava Kurumu (THK), yüksek faizlerle alınan borçlara karşılık düşük fiyatlarla kiraya verilen ipotekli gayrimenkullerin geri alınması için harekete geçildiğini açıkladı.

Bir kamu yatırım bankası ve kamu ekspertiz kurumu ile iş birliği yapan THK, hedefin ise kiranın güncellenmesi ve özel bir bankaya olan borcun yapılandırılmasıyla gayrimenkulleri elinde tutmak olduğunu belirtti.

Geri alınması için harekete geçilen gayrimenkullerden en önemlilerinden biri de Tayyare Evleri olarak bilinen İstanbul’daki tarihi Laleli Otel. 1919’da yapımına başlanan ve İstanbul’da betonarme iskelet sistemi ile gerçekleştirilen ilk yapı grubu olma niteliğiyle örnek mahiyetinde gösterilen yapı; 1918’de Cibali, Fatih, Altımermer yörelerinde çıkan yangından evlerini ve ailelerini yitiren kişilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığı için tarih açısından büyük önem taşıyor. Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre sonra gelir sağlamak amacı ile THK’ya devredilen yapı, kurum açısından da oldukça önemli.

THK tarafından yapılan açıklamada kurum için önemli bir yapı olan gayrimenkulle ilgili, “2005’te kiraya verilen otel daha sonra alt kiracıların kullanımına sunuldu. Otel, önceki dönemlerde finansman ihtiyacını karşılamak için yüksek faizle çekilen kredilere karşılık özel bir bankaya ipotek edildi” denildi.