HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THK uçakları yangınla mücadeleye hazır mı? 1 yıllık çalışmada sona gelindi

THK uçakları yangınla mücadeleye hazır mı? 1 yıllık çalışmada sona gelindi

16.06.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Kurumu (THK), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından bakımları yapılan 4 adet CL-215 amfibik yangın uçağının yeniden orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacağını duyurdu.

THK uçakları yangınla mücadeleye hazır mı? 1 yıllık çalışmada sona gelindi

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, orman yangınlarıyla havadan mücadelede kullanılan uçakların bakımlarının sona geldiğini bildirdi.

Başkanlık, orman yangınlarında kullanılan uçaklarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kuruma ait olan ve orman yangınlarıyla havadan mücadelede kullanılan CL-215 amfibik yangın uçaklarının 4'ünün bakım ihtiyacının TUSAŞ ile yapılan iş birliği kapsamında bir yılı aşkın çalışmanın sonunda nihai aşamasına gelindiği belirtilerek, "9 adet CL 215 amfibik yangın söndürme uçağımızdan uçuşa elverişlilik alabilecek 6 uçaktan ilk etapta 4 adedinin bakımları Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliği sonucu TUSAŞ'ın destekleriyle yapılmaya başlandı. Bunlardan 3 adedinin bakımları tamamlandı. 1 uçağımızın da bakımı son aşamasında. 2 adet uçağımızın bakımı da bir yandan devam edecek ve en geç önümüzdeki yıla hazır hale gelecektir." ifadesi kullanıldı.

t1

SON KONTROLLER YAPILDI

Uçakların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından denetlendiği, TUSAŞ'ın isteğiyle THY'den gelen teknik ekip tarafından genel ve son kontrollerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "2 uçağımız bütün kontrolleri SHGM ve TUSAŞ tarafından yapıldıktan sonra, 15-16 Haziran'da THK Etimesgut yerleşkesinden havalanarak uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. Pilotlarımızın işe alım süreci tamamlanarak, tazeleme ve yenileme eğitimlerine başlandı. CL-215 amfibik uçaklarımız piston motorlu olup dünyada az sayıda kaldığı için yedek parça temini uzun zaman almaktadır. TUSAŞ ve üretici firma desteği ile yedek parça temin edilebildiği müddetçe hizmet verecektir." değerlendirmesi yapıldı.

t2

"Tarım ve Orman Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğine istinaden Tarım ve Orman Bakanlığına hizmet sunmak üzere TUSAŞ-THK iş ortaklığı olarak 3+1 uçak kiralama teklifimiz de bugün uygun bulunarak işlemi tamamlandı." ifadesi kullanılan açıklamada, Temmuz ayı itibarıyla uçakların yangın bölgelerinde konuşlanacağı ve 4 uçağın ay içinde faal olarak hizmette bulunacağı kaydedildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkondan düşmüştü! Acı haber geldiBalkondan düşmüştü! Acı haber geldi
Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim! Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim!
Kamera kayıtları incelendi! Damat ve yakınları düğün sonrasında tutuklandıKamera kayıtları incelendi! Damat ve yakınları düğün sonrasında tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan!

Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan!

Motorine bir zam daha geliyor...

Motorine bir zam daha geliyor...

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'

Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'

Arınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdır

Arınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdır

İlginizi Çekebilir

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.