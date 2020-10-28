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THY'den 29 Ekim için anlamlı video

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 18:05 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları(THY) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle anlamlı bir video yayınladı. Yarın yeniden başlıklı videoda Mustada Kemal Atatürk'ün, "Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz" sözüne vurgu da yapıldı.

23 Nisan’da Dünyanın En Büyük Bayrağı’nı gökyüzüne açan, oluşturduğu hatıra biletleriyle yaklaşık 10 milyon yolcu ile 19 Mayıs’ta Samsun’a "Dünyada En Çok Yolcuyla Gerçekleştirilen Saygı Uçuşu'nu yapan Türk Hava Yolları, Cumhuriyetimizin 97. yıldönümü için de anlamlı bir filme imza attı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "29 Ekim 1923 günü temelleri atılan Cumhuriyetimizin 97’nci yılını gururla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizden 10 yıl sonra kurulan markamız da bayrağımızı göklerde dalgalandırma görevini layığıyla yerine getiriyor. Filmimizde de vurguladığımız gibi yarın da hep birlikte bayrağımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)


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