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THY'den 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili açıklama

13.11.2020 15:17 | Son Güncelleme:
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THY'den 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları (THY), 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından seyahatlerini gerçekleştiremeyecek yolcular için bilet iadesi yapılacağını açıkladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Türk Hava Yolları (THY), seyahatlerini gerçekleştiremeyecek bu yolcular için bilet iadesi yapılacağını açıkladı.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye'de 65 yaş ve üzeri yolcularımıza getirilen sokağa çıkma istinaden sokağa çıkma kısıtı getirilen şehirlere varışlı çıkışlı olarak bileti düzenlenen ve kısıtlama nedeniyle seyahatini gerçekleştiremeyecek olan yolculara verilen ilave haklar. 65 yaş ve üzeriyseniz; 10 Kasım 2020 ve öncesinde biletlemesi yapılmış, 10 Kasım 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 65 yaş ve üzeri kısıtının geçerli olduğu şehirlere gerçekleşecek Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferleriniz için bilet iadesi yapabilirsiniz. Diğer haklarınız orijinal bilet kuralları ve mevcut yayınlar çerçevesince uygulanacaktır. İade talepleri, Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı 65 yaş ve üzeri yolcuların iade işlemleri aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ve inerline uçuşlar için ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade yapılır" denildi.

Kaynak: DHA

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