THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada. "Türk Hava Yolları olarak Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Türk Hava Yolları olarak Çin'de ortaya çıkan Corona Virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 29, 2020



