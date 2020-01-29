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  4. THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:27 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, koronavirüs nedeniyle Çin uçuşları hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmelerin yapıldığını açıkladı.

THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada. "Türk Hava Yolları olarak Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.


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Türk Hava Yolları Yahya Üstün thy çin uçuşları

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
virüsü getir uçuşları yasaklarız
siz daha işin hassasiyetinin ve öneminin farkında değilsiniz. bir an önce durdurmanız gerekiyor seferleri
hele bir virüs Türkiye ye gelsin ondan sonra değerlendirme yaparsınız. Bu ülkede önlemler ne zaman vaktinde alındı ki...
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