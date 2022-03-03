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THY'den Ukrayna ve Moldova kararı

03.03.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını uzattı. THY'den yapılan açıklamada, "18 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

THY'den Ukrayna ve Moldova kararı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını uzattı.

18 MART TARİHİNE KADAR İPTAL EDİLDİ

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "18 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." denildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Moldova Ukrayna
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