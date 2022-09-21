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THY KABİN MEMURU ALIMI 2022! THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler? Türk Hava Yolları'na nereden başvurulur?

21.09.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY kabin memuru alımı başvuru şartları merak konusu oldu. Türk Hava Yolları tarafından kabin memuru alımı yapılacağı duyurulmasının ardından birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler? THY başurusu nereden yapılır? Türk Hava Yolları ilanına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY KABİN MEMURU ALIMI 2022! THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler? Türk Hava Yolları'na nereden başvurulur?

Türk Hava Yolları (THY) kabin memuru ilanı internette araştırılıyor. Yeni kabin memuru alımı için yayınlanan ilanın ardından kabin memurluğu için hangi başvuru şartlarının arandığı merak konusu oldu. Peki, THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler? Türk Hava Yolları'na nereden başvurulur?

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

THY Basın Müşavirliğinden konu hakkında açıklama yapıldı. Buna göre 388 uçaklık filosuyla, küresel hava yolu şirketleri arasında filo büyüklüğü bakımından dünyada 9. sıraya yerleşen Türk Hava Yolları, kabin memuru başvurularını resmi insan kaynakları sitesi "kariyer.thy.com" sitesi üzerinden alacak.

Ayrıca aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar gibi pek çok bilgiye de "https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi" adresi üzerinden erişilebilecek.

THY KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Söz konusu ilana 1 Ocak 1984 ile 31 Aralık 2002 arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar başvurabilecek. THY misafirlerini karşılayacak olan adayların, güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması istenen şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında söz konusu ilanın yayından kaldırılması da planlanıyor.

THY'nin güncel olarak 13 bine yakın kabin memuruyla operasyonlarını sürdürdüğü biliniyor. Şirket; ekibine yeni dahil olacak olan adaylara, farklı ülkeleri gezebilme, özel sağlık sigortası, kendileri ve aile üyelerine indirimli seyahat imkanları gibi ek başka fırsatlar da sunuyor.

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