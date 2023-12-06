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THY kasım ayında 6 milyon yolcu taşıdı

06.12.2023 23:16 | Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları kasım ayında yüzde 80.4 doluluk oranına ulaşarak 6 milyon yolcu taşıdı. THY'nin filosunda 437 uçak bulunuyor.

THY kasım ayında 6 milyon yolcu taşıdı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, kasım ayı yolcu ve kargo trafik verilerine göre toplam yolcu sayısının 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 6 milyona ulaştığı bildirildi. Kasım ayında dış hatlarda doluluk oranının yüzde 79,9, iç hatlarda ise yüzde 84,8 olarak gerçekleştiği belirtildi. Dıştan dışa transfer yolcu sayısının 2022'nin kasım ayında 2 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 11,2 artışla 2,2 milyon olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Toplam Arz Edilen Koltuk (AKK), Kasım 2022 döneminde 16,2 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 12,1 artarak 18,2 milyara ulaştığı; taşınan kargo ve posta hacminin ise geçen yıl söz konusu dönemde 138,3 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 11 artarak 153,5 bin ton olarak kaydedildiği vurgulandı.

OCAK - KASIM 2023 TRAFİK SONUÇLARI

Açıklamada ocak-kasım arasında taşınan yolcu sayısının 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak 77,3 milyon olarak gerçekleştiği de kaydedildi. Dıştan dışa transfer yolcu sayısının ocak - kasım 2022 döneminde 21,2 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 27,9 artarak 27,2 milyon olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada, "Toplam yolcu doluluk oranı ocak-kasım döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 2,3 puan artarak yüzde 82,8 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,6 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,8 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk ocak-kasım döneminde 2022 yılında 185,2 milyar koltuk iken, 2023 yılında yüzde 16,1 artarak 215 milyar koltuk olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde toplam taşınan Kargo ve Posta hacmi 2022 yılında 1,54 milyon ton iken, 2023 yılında yüzde 2,8 azalarak 1,50 milyon ton olarak kaydedildi" ifadelerine yer verildi. Ayrıca kasım ayı sonu itibarıyla filodaki uçak sayısının ise 437 olduğu belirtildi. (DHA)

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