THY'nin Eski Genel Müdürü ve emekli kaptan pilot Atilla Çelebi hayatını kaybetti

Türk Hava Kuvvetleri'nden ayrıldıktan sonra çeşitli havayolu şirketlerinde ve THY'de pilotluk yapan Atilla Çelebi, 1994- 1997 yılları arasında ise THY Genel Müdürlük görevini yürütmüştü. Hava Kuvvetlerinde görev yaptığı dönemde ikinci akrotimi olan 'Uçan Kuğular'da görev yapan Çelebi'nin bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi. Çelebi, 1972 yılında TRT'de yayınlan ve bir THY pilotunun günlük uçuş rutinini anlatıldığı belgeselde görev almıştı.

BİLAL EKŞİ DUYURDU

Çelebi'nin vefatını sosyal paylaşım sitesi 'twitter' hesabından duyuran THY Genel Müdürü Bila Ekşi, "Türk Hava Yolları eski genel müdürlerimizden (1994-1997) Kaptan Pilot Atilla Çelebi’nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. THY ailemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Çelebi’nin cenazesi yarın öğlen namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek. (DHA)

