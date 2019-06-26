THY, ‘Rüya’ uçağına kavuştu

Türk Hava Yollarının (THY) Boeing’den sipariş ettiği rüya uçak olarak tabir edilen 787-9 Dreamliner tipi ilk uçağı İstanbul’a indi. Teslim alınan ilk uçak İstanbul Havalimanı apronunda su takı ile karşılandı. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Bu ilk gelen uçağımız. Toplam 6 dreamliner uçağı bu sene filomuza katmış olacağız. Bununla beraber yeni hatlarımızı açacağız. İnşallah bu uçakla ilk hattımız Bali’ye olacak” dedi. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 2017 yılının son döneminde Boeing ile 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere 878-9 Dreamliner tipi uçak siparişi için masaya oturmuştu. Bu kapsamda verilen siparişin ilki bugün filoya dahil oldu. Türk Hava Yolları’nın gelecek hedefleri çerçevesinde ağırlıkla üzerinde durduğu filo genişletme stratejisinin önemli bir paydasını oluşturan bu yeni nesil geniş gövde uçakların ilkinin teslimi akabinde, siparişin geri kalan kısmının da yine önümüzdeki aylar da dâhil olmak üzere, 2023 yılına kadar teslimatı sürecek.

THY’ye özel oluşturulmuş yeni kabin tasarımı

Milli havayolunun kapsamlı filosuna katılmaya bugün itibariyle başlayan Boeing’in yeni nesil teknoloji ürünü bu uçak, Türk Hava Yolları markasına özel oluşturulmuş yeni kabin tasarımıyla da, yeni evine geçişiyle birlikte yepyeni bir dönemin başlangıcını yapan küresel taşıyıcı için yepyeni bir kilometre taşına işaret ediyor. Bu tasarım içerisinde en önemli bölümü yeni koltuk tasarımları oluşturuyor. En yeni teknolojinin kullanıldığı 30 business sınıfı koltuğu ile Boeing 787-9 Dreamliner, rakipsiz bir uçuş deneyimini sunacak. Yakıt tasarrufu sağlıyor

Optimum yakıt verimliliği ve menzil esnekliğinde en gelişmiş uçaklardan biri olarak kabul gören 787-9 Dreamliner aynı zamanda, bayrak taşıyıcı havayolunun öncelikli politikalarından biri olan uçuş ağı genişletme stratejisine de önemli bir katma değer olacak. Türk Hava Yollarının daha efektif bir düzenlemeyle yeni güzergahlar oluşturmasına olanak sağlayacak bu uçaklar, milli havayolunun dünyanın en çok ülke ve uluslararası noktasına uçan havayolu olma statüsünü de pekiştirecek.

Daha iyi hava basıncı ve daha fazla nem oluşturma kabiliyeti

Hem kabin tasarımı, hem de farklı yeni nesil özellikleri ile B787-9 Dreamliner, mevcutta 124 ülkedeki 311 varış noktasına erişen kapsamlı uçuş ağının en uzun rotalarında yolculara ekstra konforun taahhüdünü veriyor. Daha geniş kabin içi bagaj alanları ve ekstra geniş pencerelere sahip geniş gövdeli uçak, kısılabilir LED pencere panjurları ile de kabine giren ışık üzerinde daha fazla kontrole imkân tanıyor. Özel bir ’konfor bölgesi’, ışığı filtreleme, daha iyi hava basıncı ve daha fazla nem oluşturma kabiliyetleri ile birlikte uçak, yolcuların daha az kuruluk hissetmelerine yardımcı olup, uçuş yorgunluklarını azaltmalarına olanak sağlayacak. Yolculara daha sessiz bir uçuş deneyimi sağlamaya adına, motorlar, sistem ve ekipmanların tamamı da titreşim izolasyonuna sahip tasarımı ile ön plana çıkıyor. Koltuklar maksimum konfor için tasarlandı

Business sınıfı yolcuları için konforlu deneyimin zirve yaptığı 787-9 Dreamliner, 30 koltuğun her biri için 111,76 cm’lik bacak boşluğu ve 193,04 cm’lik yatak uzunluğu ile tasarlandı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’nın renkli günbatımından tasarım ilhamı alan modern 1-2-1 konfigürasyonu, yolculara maksimum konfor sunmak adına alan kullanımını en üst düzeye çıkarıyor. Business sınıfta daha fazla şahsi alana olanak sağlayan eşleştirilmiş orta koltuklar ve yeni tasarlanan koltuk paravanı arasındaki ayarlanabilir gizlilik paneline ek olarak, 45,72 cm’lik HD video ekranı ve dokunmatik özellikli uzaktan kumanda, yolcuya sunulan kabin içi eğlence portföyünün gelişiminde aktif rol üstleniyor. Yaygın olarak spor otomobillerde kullanılan süet benzeri Alcantara dolgusunun yine bu sınıftaki koltuk iç kaplamalarında kullanıldığı görülüyor.

“Yeni ufuklara ulaşacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz”

Boeing 787-9’un ilk teslimine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Türk Hava Yolları büyüme stratejisini aralıksız sürdürdükçe, dünyadaki diğer tüm havayollarından daha fazla uluslararası varış noktasına uçma taahhüdünü de yeniliyor. Bu strateji çerçevesinde, 787-9 Dreamliner’ın filomuza eklenmesi ile yeni ufuklara ulaşacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu uçağın sahip olduğu ileri teknoloji, optimum yakıt verimliliği ve yolcu merkezli kabin tasarımı, misafirlerimizin hava ulaşımında ilk tercih olarak kalmamıza ve gelecek yıllar boyunca sınıfının en iyisi deneyimi sunmamıza yardımcı olacak” dedi. İlk uçuşunu 8 Temmuz’da Antalya’ya gerçekleştirecek

Türk Hava Yollarının ilk 787-9 Dreamliner’ı, ilk uçuşunu 8 Temmuz 2019’da THY’nin yeni evi İstanbul Havalimanı’ndan Antalya’ya gerçekleştirecek. Dreamliner’ın ilk uluslararası uçuşu ise, 17 Temmuz’da THY’nin uçuş ağına katılacak Bali’nin başkenti Denpasar’a düzenlenecek. 2019 yaz dönemi boyunca orta ve uzun mesafeli egzotik rotalarda yolcu taşıyacak olan B787-9 Dreamliner’ın uçacağı destinasyonlar arasında, Londra, Manchester, Dubai, Washington DC, New York, Atlanta, Mexico City, Cancun, Bali, Amsterdam, Delhi, Panama ve Bogota bulunuyor.