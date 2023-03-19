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THY uçağı flap arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapamadı

19.03.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Sofya seferini gerçekleştirecek yolcu uçağında, hazırlık sırasında flap arızası yaşandı. Uçak arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapamadı. Sefer başka bir uçakla gecikmeli gerçekleştirildi.

THY uçağı flap arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapamadı

THY'ye ait TK1029 sefer sayılı İstanbul-Sofya seferini gerçekleştirmesi planlanan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağında, sefere hazırlık esnasında flap arızası meydana geldi.

YOLCULAR TERMİNALE ALINDI

Arıza nedeniyle uçak seferden çekilirken yolcular tekrar terminale alındı. Bunun üzerine Sofya seferinin Boeing tipi başka bir uçakla gecikmeli olarak icra edileceği öğrenildi.

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Flap, inişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişleterek daha düşük hızda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan kanatlardaki hareketli parçalardır. (İHA)

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İstanbul Havalimanı thy

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