THY ve AnadoluJet yurt içi uçuş paketlerini yeniledi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet, yurt içi uçuşlarında sundukları uçuş paketlerini bugün itibarıyla yeniledi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de, 50 şehirdeki 52 havalimanına seyahat eden misafirlerine konforlu bir uçuş deneyimi sunan THY, ürün ve hizmetlerini yolcularının memnuniyetini artıracak projelerle geliştirmeye devam ediyor. Bayrak taşıyıcı havayolu, iç hat uçuşlarında misafirlerinin tercihine sunduğu uçuş paketlerinde bugün itibarıyla değişikliği gitti.

Ekonomi sınıfı için üç, business sınıfı için ise bir olmak üzere dört farklı bilet tipinde hazırlanan yeni uçuş paketleri, yolculara diledikleri ürün ve hizmetleri tercih etme fırsatı sunuyor. Misafirperverliği ve uçak içi ikramları dünya çapında takdir toplayan THY, tüm bilet tiplerinde ücretsiz ikram sunmaya ise devam edecek.

Daha önce ekonomi kabini için "Ekonomi Promosyon" ve "Ekonomi Esnek" olarak iki farklı tipte sunulan uçuş paketleri yeni dönemde "EcoFly", "ExtraFly" ve "PrimeFly" seçeneklerinden oluşuyor.