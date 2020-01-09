THY ve Pegasus Irak-İran seferlerini yeniden başlatıyor

Alınan bilgiye göre, THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle saat 21.00'e kadar tedbiren durdurduğu Irak ve İran'a tarifeli uçuşları yeniden başlatma kararı aldı.

THY'nin İran'a ilk seferi, saat 21.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başkent Tahran'a icra edilecek.

THY uçaklarının bu iki ülkenin hava sahasını kullanmaya başladığı da bildirildi.

PEGASUS'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ



Dün İran ve Irak uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle askıya alan Pegasus Havayoları, seferleri yeniden başlatma kararı aldı. Pegasus, ilk uçuşunu bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 17.45'te gerçekleştirecek.

Kaynak: AA-DHA

