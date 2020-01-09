HABER
  4. THY ve Pegasus Irak-İran seferlerini yeniden başlatıyor

THY ve Pegasus Irak-İran seferlerini yeniden başlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, dün geçici olarak durdurduğu Irak-İran seferlerini yeniden başlatma kararı aldı.

THY ve Pegasus Irak-İran seferlerini yeniden başlatıyor

Alınan bilgiye göre, THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle saat 21.00'e kadar tedbiren durdurduğu Irak ve İran'a tarifeli uçuşları yeniden başlatma kararı aldı.

THY'nin İran'a ilk seferi, saat 21.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başkent Tahran'a icra edilecek.

THY uçaklarının bu iki ülkenin hava sahasını kullanmaya başladığı da bildirildi.

PEGASUS'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Dün İran ve Irak uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle askıya alan Pegasus Havayoları, seferleri yeniden başlatma kararı aldı. Pegasus, ilk uçuşunu bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 17.45'te gerçekleştirecek.

Kaynak: AA-DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Polisten uygulamalı soba yakma eğitimiPolisten uygulamalı soba yakma eğitimi
Kömürlükten bir kamyon çöp çıktıKömürlükten bir kamyon çöp çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak İRAN sefer THY Pegasus

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

4'üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan Rojbin, hayati tehlikeyi atlattı

Okulda pencereden atlamıştı! Rojbin'den iyi haber

Ağzını toprakla doldurup öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

Ağzını toprakla doldurup öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık son yolculuğuna uğurlandı

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

El freni çekilmeden bırakılan otomobilin refüje çarpma anı kamerada

El frenini çekmeyi unutunca...

Şanlıurfa'da gülümseten anlar! Karları böyle temizledi

Hem şaşırttı, hem gülümsetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.