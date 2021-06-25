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THY'yi yasa boğan ölüm! Balkondan düşen pilot son yolculuğuna uğurlandı

25.06.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları'nda (THY) ikinci pilot olarak görev yapan ve İstanbul Beyoğlu’nda oturduğu evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Kutay Bayraktar (32), memleketi Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun alkollü olduğu iddialarına üzüldüğünü belirten acılı baba Heybet Bayraktar, "Hiçbir pilot uçuştan 24 saat önceden alkol almaz. Oğlum saat 06.00’da düşüyor, 12.00’de de uçuşu var. Alkol almış olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

THY'yi yasa boğan ölüm! Balkondan düşen pilot son yolculuğuna uğurlandı

THY’nin Boeing 737 filosunda ikinci pilot olarak görev yapan Kutay Bayraktar, dün sabah saatlerinde Beyoğlu Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'taki apartmanda bulunan boğaz manzaralı dairesinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti. Apartman görevlisinin saat 08.00 sıralarında Bayraktar’ın cansız bedenini görmesiyle olay ortaya çıktı. Olayın ardından Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan yardımcı pilot Kutay Bayraktar, memleketi Çanakkale’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Kutay Bayraktar’ın Mecidiye Camii'ndeki cenaze törenine babası emekli öğretmen Heybet Bayraktar, annesi Sevim Bayraktar, yakınları ve pilot arkadaşları katıldı. Tek çocukları olan Kutay Bayraktar’ı kaybetmenin acısını yaşayan Bayraktar çifti gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları teselli etmeye çalıştı. Kutay Bayraktar’ın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.

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"HİÇBİR PİLOT UÇUŞTAN 24 SAAT ÖNCEDEN ALKOL ALMAZ"

Oğlunun alkollü olduğu iddialarına üzüldüğünü ve böyle bir şeyin mümkün olamayacağını belirten acılı baba Heybet Bayraktar, cenaze töreninde gazetecilere açıklamada bulundu. Oğlunun kimseyle bir sorunu bulunmadığını belirten Heybet Bayraktar, "Öldüğü sabah, uçuşu vardı yurt dışına. Hiçbir pilot uçuştan 24 saat önceden alkol almaz. Oğlum saat 06.00’da düşüyor, 12.00’de de uçuşu var. Alkol almış olması mümkün değil. Evinin Fransız balkonu vardı. Ben de bir gün evine gittim, kaldım. Kendim de gördüm, hatta bir kere orada oturdum. Oğlum, 'Baba düşersin' dedi. Beni oturtmadı ama kendisi oturdu, bu olay meydana geldi. Orada otururken muhtemelen ayağı kaydı ve düştü. Başka hiçbir sebep yok" dedi. (DHA)

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