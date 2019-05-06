THY'den transit yolculara ücretsiz Boğaz turu

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı'nda, 6 saatten fazla bekleme süresine sahip uluslararası transit yolcularına ücretsiz şehir turları düzenleyen Türk Hava Yolları (THY), akşamları ücretsiz boğaz turu hizmeti de vermeye başladı. Bu turun ilkine katılan yolcular, İstanbul'un her iki yakasındaki tarihi ve doğal güzelliklere hayran kaldı. Yolcular, havalimanında beklemek yerine program sayesinde kısa bir süreliğine de olsa İstanbul'u görme imkanı buldu. İstanbul Havalimanı'nda, 6 ila 24 saat arası bağlantı süresi olan yolcular, ücretsiz şehir turlarıyla iki uçuş arasında İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor. İstanbul Havalimanı’ndan özel bir araç ile alınan yolcular, profesyonel rehberler eşliğinde İstanbul turuna katılıyor. Yolcu memnuniyetine katkı sağlamayı, uluslararası transit yolcu pazarındaki payını artırmayı ve Türkiye turizmine tanıtım desteğinde bulunmayı hedefleyen THY, her gün düzenli olarak 6 farklı programda gerçekleştirdiği etkinliklere bu aydan itibaren İstanbul Boğazı'nda akşam turunu da ekledi. Bunlar da ilginizi çekebilir Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Ramazan geldi, Saniye anne kolları sıvadı Kamyonetin arkasında sürüklenen 'Buğday', ölü doğum yaptı

Önceki akşam gerçekleşen ilk boğaz turuna, THY Tur Pazarlama Müdürü Abdullah Yormaz da katıldı. Turun rehberliğini ise sanat tarihçisi ve aynı zamanda profesyonel rehber olan Atilla Tuna yaptı. Burada basın mensuplarına programla ilgili bilgi veren Yormaz, 2009'dan beri uluslararası transit yolculara ücretsiz İstanbul gezi turu programı düzenlediklerini belirtti. Günde 3 seferle başlayan etkinliğin zaman içinde 6'ya çıktığını aktaran Yormaz, şunları söyledi: "2009 yılında yıllık 5 bin yolcu bu hizmetten faydalandı. 2018 yılında, 67 bin 400 yolcumuza İstanbul’un tarihi, turistik güzellikleriyle de tanıştırma fırsatı bulduk. 2019 yılına geldiğimizde projede aylık 5 bin yolcu sayılarına ulaştık. Boğaz turunu, uzun gece uçuşlarında bağlantı süresi olan yolcularımıza İstanbul’da beklemeleri esnasında, kentin tarihini ve doğasının güzelliklerini bir arada yaşatmak maksadıyla oluşturduk. Bu tura 1 Mayıs itibariyle başladık ve 31 Ekim 2019’a kadar sürecek. Bu, 7 ay boyunca yaz döneminde hizmet vereceğimiz bir programımız."

163 FARKLI ÜLKEDEN YOLCU KATILDI Yormaz, ücretsiz İstanbul turuna geçen yıl 163 farklı ülkeden yolcunun katıldığını, Amerika, İngiltere, Rusya ile Uzak Doğu ülkelerinden tura çok yoğun rağbet gösterildiğini söyledi. Geçen yıl 67 bin 400 yolcunun projeden faydalandığını, bu yılın ilk 4 ayında ise 15 bin yolcunun tura katıldığını dile getiren Yormaz, günlük 6 farklı programla ayda ortalama 6 bin yolcu taşıdıklarını bildirdi. Abdullah Yormaz, tur kapsamında misafirlerin başta Topkapı Sarayı olmak üzere Sultanahmet Camisi, Ayasofya Müzesi, İstanbul Bilim ve Teknoloji Müzesi, Türk-İslam Eserleri Müzesi, Dolmabahçe Sarayı gibi yerleri gezebildiklerini kaydederek, "Yolcularımız ne tur ne de yemek hizmeti için herhangi bir bedel ödememektedir. THY, bu hizmeti yolcusuna ücretsiz olarak vermektedir. Bildiğimiz kadarıyla dünyada ücretsiz olarak hem tur hem yemek hizmetini hem de müze girişlerini ücretsiz veren başka bir havayolu yok" ifadelerini kullandı. YOLCULAR İSTANBUL TURLARINDAN MEMNUN Tura katılan yolcular, kısa bir süreliğine de olsa İstanbul'un eşsiz güzelliklerini deneyimlemenin kendileri için farklı bir heyecan olduğunu aktardı. Sudanlı Dahir Guled, İsveç'ten gelip Kahire'ye gittiğini, İstanbul Havalimanı'ndaki görevliler tarafından kendisine böyle bir turun olduğu bilgisinin verildiğini aktardı.