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THY'nin fotoğraf yarışmasına büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 12:47 | Son Güncelleme

"Keşfet!" temasıyla düzenlenen "3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması"nın başvuruları sona erdi - Toplam 12 bin fotoğrafın değerlendirildiği yarışmanın ödülleri, 26 Eylül'de Zorlu PSM'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması"na 12 bin fotoğrafla başvuruldu.

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu unvanının sahibi THY'nin desteğiyle düzenlenen yarışmanın başvuruları sona erdi.

Dünyanın her yerinden profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açık olan yarışmaya, yaklaşık 12 bin fotoğrafla katılım sağlandı.

Başvurular Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) web sitesinde kapalı devre toplandı. Beş profesyonel fotoğrafçıdan oluşan uluslararası jüri toplantısına kadar fotoğrafları kimse görmedi.

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) Başkanı Ricardo Bussi, Evrensel Fotoğraf Birliği (GPU) Başkanı Manolis Metzakis, fotoğraf sanatçısı Yadid Levy ile Türkiye'den İzzet Keribar ve Ercan Akçay'dan oluşan jüri, fotoğrafları özel oturumda aynı anda aynı ekranda gördü.

Açık oylamada üç "evet" alan fotoğraflar finale kalırken, finalde kapalı oylamada en yüksek oyu alan kareler dereceye girdi. Üç "evet" alanlar ise sergilemeye layık görülerek listeye alındı.

FIAP ve GPU gibi uluslararası fotoğraf sanatı federasyonlarıyla TFSF çatısı altında düzenlenen yarışmanın birincisi 12 bin, ikincisi 6 bin, üçüncüsü 3 bin dolar değerinde uçak biletinin sahibi olacak.

Kazananlar, 26 Eylül'de Zorlu PSM'de düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

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Fotoğraf Yarışması keşfet THY Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması

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