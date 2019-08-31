THY’nin yeni Dreamliner’ları TSI’nin yerli ve milli koltuklarıyla uçuyor

Türk Hava Yolları’nın filosuna kattığı yeni Boeing B787-9 Dreamliner model uçakların ekonomi sınıf koltukları, ilk ve tek Türk uçak koltuk üreticisi TSI Uçak Koltuk Üretim A.Ş. tarafından üretildi. 5’i opsiyonlu toplamda 30 adet Dreamliner siparişi bulunan Türk Hava Yolları’nın tüm bu uçaklarında TSI tarafından üretilen yerli ve milli Epianka model ekonomi sınıf koltuklar kullanılacak. Türk Hava Yolları, THY Teknik A.Ş. ve Kibar Holding şirketlerinin ortak girişimi ile kurulmuş olan TSI tarafından üretilen 11,6 inçlik büyük ekranlara sahip Epianka model ekonomi sınıf koltuklar, Boeing’in Türk Hava Yolları için ürettiği yeni nesil uçak modellerinde zorlu test aşamalarından sıfır hata ile geçerek teslim edildi. Epianka, ekonomi sınıfı koltuklara yeni bir anlayış getirerek lider havayolları için en iyi çözümlerden biri haline geliyor. Koltuk aynı zamanda konfor ve pratikliğin anlamını değiştirerek, uçuş eğlence sistemi için 11,6 inçlik modern ekranlar sunuyor. TSI Aviation Seats, 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren ekonomi sınıfında kullanılan dünyadaki en büyük ekrana (13,3”) sahip koltukların teslimatını da yapmaya başlayacak.

Yerli koltukla dışa bağımlılığı azaltıyor

Epianka, 2018’de A321neo ve B737 MAX tipi dar gövdeli uçaklar için gerekli sertifikaları alarak uçmaya başlamıştı. 2019’un 3. çeyreğinden itibaren Airbus A350 model geniş gövde uçaklar için de teslimatlar başlayacak. Kibar Holding ve Türk Hava Yolları’nın ortak iştiraki olan TSI Uçak Koltuk Üretim A.Ş. yerli tedarikçilerine verdiği destek ile dışa bağımlılığı azaltmaktadır. Toplamda 140 kişiye ulaşan ekibi ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve Utah, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tesislerinde tasarım, mühendislik, üretim ve AR-GE faaliyetlerini sürdüren TSI Uçak Koltuk Üretim, Türk Hava Yolları’nın satın aldığı uçakların koltuklarını Boeing’e sektör ortalamasından 8 ay daha erken teslim ederek büyük başarıya imza attı.

THY’den 400 uçak için sipariş alındı

Türk Hava Yolları’ndan yaklaşık 400 adet uçak için koltuk siparişi alan ayrıca Freebird Havayolları, Azerbaycan Havayolları, Nordavia Havayolları ve Nordwind Havayolları ile anlaşmaları bulunan TSI; halihazırda 121 adet uçağın siparişini tamamlayarak koltuk teslimatlarını gerçekleştirdi.