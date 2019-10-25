HABER

Tıbbi atıkları yerinde dezenfekte etmek için cihaz üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

VAN'da İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde faaliyet gösteren firma, Türkiye'de ilk kez mikrodalga teknolojisiyle hastanelerdeki tıbbi atıkları yerinde dezenfekte eden cihazın üretimine başladı.

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN'da İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde faaliyet gösteren firma, Türkiye'de ilk kez mikrodalga teknolojisiyle hastanelerdeki tıbbi atıkları yerinde dezenfekte eden cihazın üretimine başladı. Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, "Türkiye'deki hastanelerde tıbbi atıklar toplanıyor ve araçlarla dezenfekte yapılacak yerlere götürülüp otoklav sistemiyle bertaraf ediliyor. Bunun ciddi maliyeti var. Girişimcimiz bu cihazın patentini, İSO ve CE belgesini aldı. Bu cihaz sadece tıbbi atıkları değil maliyetleri de bertaraf eden bir cihaz" dedi.

Van'da, İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için 'AB katılım öncesi mali yardım aracı' projesi kapsamında, 2016'da 9 milyon 200 bin euro fon sağlandı. Sağlanan destekle hayata geçen 'Van İŞGEM büyüyor' projesiyle 30 modern iş yeri yapıldı. Yeni firmaların eklendiği Van İŞGEM'de, özellikle yabancı girişimciler rağbet göstermeye başladı. Bu kapsamda İŞGEM'de faaliyet gösteren yabancı bir girişimci olan Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, mikrodalga teknoloji kullanarak tıbbi atıkları dezenfekte eden bir cihaz geliştirdi. Forjlaley'in 3 yıl süren AR-GE çalışmasıyla tasarladığı cihaz ile hastaneden çıkan tıbbi atıkların yerinde dezenfekte edilmesi amaçlandı.

TIBBI ATIKLARA YERİNDE DEZENFEKTE

Cihazı tasarlayan Dr. Fojlaley, "Bu cihaz mikrodalga teknolojisiyle hastaneden çıkan tıbbi atıkları tamamen bertaraf edip dezenfekte ediyor. 3 yıl önce AR-GE işlerine başlayıp tasarımlarını yaptık. Daha sonra deneylerini yaptık. Ve daha sonra üretimine başladık. Türkiye'de bu cihazın aynısından yok. Uluslararası patentini aldık. Dünyada sadece Avusturya'da mikrodalga teknolojisiyle tıbbi atıkları bertaraf ediyorlar. Ama onlar sudan da yardım alıyorlar. Bizimki ise sadece elektrik ve mikrodalga ile bu işi yapıyor. Enerji tüketimi de az oluyor. Bu teknolojide tıbbi atıkları dezenfekte oluyor. Cihazın kullanması da çok kolaydır. Yani özel bir operatöre ihtiyaç yoktur. Her şey otomatik kendisi yapıyor. Tıbbi atıklar 60 dakikada dezenfekte oluyor" dedi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİYOR

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik de, geçen yıldan itibaren kriterlerini değiştirdiklerini ve artık Van İŞGEM'de sıradan üretimlerin yerine yenilikçi, inovatif, teknolojik üretim yapan, katma değeri yüksek ürün ve ihracat değeri yüksek olan girişimlere yer vermeye karar verdiklerini söyledi. Gedik, "Türkiye'de üretilmeyen daha doğrusu dünyada üretilmeyen sadece Avusturalya'da benzer bir cihaz. Tıbbi atık cihazını girişimcimiz burada birtakım çalışmalar yaptıktan sonra burada üretimine başladı" dedi.

BAKANLIKLA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Gedik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de bağlantıda olduklarını belirterek şunları söyledi: "Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi için yeni geliştirdiğimiz bu cihazın kullanılabilmesi için yasal alt yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla ilgli de bakanlıkla görüşmelerimiz devam ediyor. Onlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde şu an Türkiye'de, Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarına göre bir program çerçevesinde tıbbi atıkların dezenfektesi söz konusu. Bu otoklav cihazlarıyla yapılıyor. Bunun maliyeti çok fazla bütün hastaneler için. Bu cihazla neredeyse sıfır maliyetle tıbbi atıkları dezenfekte imkanları olacak."

MALİYETLERİ DE BERTARAF EDECEK

Gedik, Türkiye'deki hastanelerde tıbbi atıkların toplanıp araçlarla belli yerlere götürülüp dezenfektesinin yapıldığını belirterek, "Bunun ciddi maliyeti var. Hem hastanelere hem sağlık kuruluşlarına. Bu cihazla tıbbi atığın olduğu kendi yerinde bertaraf etme söz konusu. Bu da neredeyse sıfır maliyetle sağlık kuruluşlarının tıbbı atıklarını normal atığa dönüştürme imkanı sağlıyor bu cihaz. Ayrıca yine bu cihazın ardından dezenfekte edilip normal atığa dönüştürülen tıbbi atıklar parçalanarak küçültülüyor. Girişimcimiz bu cihazın patentini, İSO ve CE belgesini aldı. Bu cihaz sadece tıbbi atıkları değil maliyetleri de bertaraf eden bir cihaz" dedi.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
60 mağazası bulunan optikçi ve yönetim kurulu üyeleri serbest60 mağazası bulunan optikçi ve yönetim kurulu üyeleri serbest
TİKA, Çad’da kadınlar için dikiş atölyesi kurduTİKA, Çad’da kadınlar için dikiş atölyesi kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara terörist Mazlum Kobani'nin (Şahin Ferhat Abdi) iadesi için harekete geçiyor! ABD'ye nota hazırlığı

Terörist Mazlum Kobani'nin iadesi için nota hazırlığı

Tarım ve Orman Bakanlığından İBB'ye 'İmara değil, halka açıyoruz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

Geniş güvenlik önlemleri alındı! Fırat’ın doğusuna komando sevkıyatı

Fırat’ın doğusuna komando sevkıyatı

Ankara Büyükşehir Belediyesi açıkladı: Güvenlik artırıldı

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

Bursa’nın yüzde 6’sı Suriyeli

O ilimizin yüzde 6'sı Suriyeli

İngiltere Başbakanı Johnson’a bir tepki de Türk kuzeni Kuneralp'ten geldi

Johnson’a bir tepki de Türk kuzeninden geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.