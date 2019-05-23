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Ticaret Bakanı Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 13:18 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Fransa’nın başkenti Paris’te Bakanlar Konseyi Toplantısı’nın “Dijital Çağda Ticaret Kazanımlarından Yararlanmak ve Ticaret Kazanımlarının Çeşitlendirilmesini Sağlamak” konulu oturumuna katıldı.İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Fransa’ya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Dijital Çağda Ticaret Kazanımlarından Yararlanmak ve Ticaret Kazanımlarının Çeşitlendirilmesini Sağlamak” konulu oturuma katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Fransa’nın başkenti Paris’te Bakanlar Konseyi Toplantısı’nın “Dijital Çağda Ticaret Kazanımlarından Yararlanmak ve Ticaret Kazanımlarının Çeşitlendirilmesini Sağlamak” konulu oturumuna katıldı.
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Fransa’ya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Dijital Çağda Ticaret Kazanımlarından Yararlanmak ve Ticaret Kazanımlarının Çeşitlendirilmesini Sağlamak” konulu oturuma katıldı. Başkent Paris’te OECD tarafından her yıl bir kez düzenlenen Bakanlar Konseyi toplantısı bu yıl 22-23 Mayıs tarihlerinde OECD Konferans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Slovakya Cumhuriyeti tarafından başkanlığı yürütülen bu yılki toplantının eş başkanlığını Kanada ve Kore Cumhuriyeti üstlendi. OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı’nın bu yılki ana teması “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Dijital Dönüşümü Kullanmak: Fırsatlar ve Zorluklar” olarak belirlendi. Toplantı ile dijitalleşmenin yerel ve küresel düzeydeki zorluklarının ele alınması, bu dönüşümün vatandaşların çıkarlarına en uygun şekilde nasıl daha iyi kullanılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunulması hedefleniyor. Toplantı ile ayrıca dijital dönüşümden daha etkili faydalanılması ve OECD’nin dijitalleşme ile ilgili politikalarda ülkeleri nasıl en iyi şekilde destekleyebileceği hususlarının tartışılması öngörüldü.
Bakan Pekcan ayrıca, OECD Bakanlar Konseyi marjında Avustralya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Gayriresmi Bakanlar Toplantısı’na da iştirak edecek.

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