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Ticaret Bakanlığı personel, memur alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı personel, memur alımı başvuru şartları neler? Resmi Gazete'de yayımlandı!

12.10.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, 419 memur alımı yapılacağını duyurdu. İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bununla birlikte detaylar merak konusu oldu. Sınava giriş ücreti 100 TL olacak. Başvurular için KPSS şartı aranacak. Peki Ticaret Bakanlığı personel, memur alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı personel, memur alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Ticaret Bakanlığı personel, memur alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı personel, memur alımı başvuru şartları neler? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. Ticaret Uzmanlığı Giriş Sınav İlanın'dan, Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere 419 personel alımı yapılacak. Peki Ticaret Bakanlığı personel, memur alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı personel, memur alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu 16.11.2022 tarihinde yapılacak. Başvurular, "Kariyer Kapısı" üzerinden alınacak.

Sınav ücretiyle alakalı yapılan açıklamada ise, "Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. Sınav ücreti yazılı sınavı gerçekleştirecek üniversite tarafından tahsil edilecek olup ücretin yatırılacağı banka ve hesap numarasına ilişkin hususlar Bakanlığımız web sayfasından ve söz konusu üniversite tarafından ayrıca ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı personel, memur alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı personel, memur alımı başvuru şartları neler? Resmi Gazete'de yayımlandı!

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),

Başvuru tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak gerekmektedir.

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Memur Ticaret Bakanlığı
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