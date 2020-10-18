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Ticari araç karşı şeride geçti otomobile çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 21:10 | Son Güncelleme

Elazığ’da kontrolden çıkan hafif ticari araç karşı şeride geçip otomobile çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı’nda meydana geldi.

Elazığ’da kontrolden çıkan hafif ticari araç karşı şeride geçip otomobile çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 GC 4990 Fiat Fiorino marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti, 34 LZ 4169 plakalı Renault Fluence model araca çarptı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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