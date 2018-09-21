İSTANBUL (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul İl İstişare Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, idareciler, hukukçular ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, kurumun insan hakları alanındaki uluslararası sözleşmeler gereği 6701 sayılı kanunla kurulduğunu hatırlatarak, esas itibarıyla geçmişte var olan kurumların devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Kanun gereğince illerde, insan hakları ile ilgili konularda istişari mahiyette toplantılar yaptıklarını anlatan Arslan, "Oradaki yerel görevlilerin, yöneticilerin, halkın fikirlerini almayı murat ediyoruz. Bunlar bizim çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Hem ülkemizin hem de şehir halklarımızın gelişimine bir katkı sunacağını umuyoruz." dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ise TİHEK'in yeni bir kurum olduğunu, zamanla daha aktif olacağını belirterek, "Bu tarz toplantılar, daha iyi nasıl olabilir? Ülkemizin insan hakları anlayışı nasıl geliştirilebilir? Uluslararası kurumlarda da üyeliğimiz var ülke olarak. Onlara da layık davranma, onlara mahcup olmama ve kendi insanımıza insan olduğu için iyi davranma, iyi muamele etme ve insanlıktan kaynakları haklarını, hukuklarını düzgün kullanabilmelerini temin etme maksadıyla çalışıyoruz. Tüm gayretimiz bu. İnşallah bu arayış toplantılarıyla birikimimiz daha fazla olacak." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sinevizyon gösteriminin yapıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.

