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TİHEK'ten huzurevi ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 15:30 | Son Güncelleme

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan ve beraberindeki heyet, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan ve beraberindeki heyet, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret öncesi Huzurevi Müdürü Nurhan Yeşilyurt'la görüşme yapan Arslan, yaşlıların talepleri ve kurumun ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Arslan ve beraberindeki heyet, daha sonra huzurevi sakinleriyle öğle yemeği yedi ve bakıma muhtaç yaşlılarla sohbet etti.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlılığın, herkesin uğrayacağı bir durak ve kaçınılamayacak bir dönem olduğuna dikkati çekerek, bugünün gençlerinin yarınların yaşlı adayları olduğunu dile getirdi.

- "Hanelerimizin bereket sebebi yaşlılardır"

Arslan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nün tüm yaşlılar için hayırla vesile olmasını dileyerek, "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak toplumsal hayatımızın hafızası, hanelerimizin bereket sebebi olan yaşlılarımızın huzurevlerinden çok sıcak aile ortamında yaşamlarını devam ettirmeleri ve hak ettikleri saygı ve değeri görmeleri için devleti, toplumun tüm fertlerini, tüm sivil ve kamusal oluşumları yaşlı haklarına saygıya davet ediyoruz." diye konuştu.

1 Ekim'in aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çocuk Günü olarak ilan edildiğini belirten Arslan, "Geleceğimizin teminatı, dünyayı kendilerinden emaneten aldığımız çocuklarımız için tüm ulusal, bölgesel ve özellikle evrensel düzeydeki aktörleri çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi için çaba ve hassasiyete davet eder; Dünya Çocuk Günü'nün, yaşanan tüm sorunların ve acıların son bulmasına vesile olmasını temenni ederiz." değerlendirmesini yaptı.

Arslan ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının da hayırlı olmasını belirterek, yeni yasama yılını tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Yaşlılar Günü Türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu

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