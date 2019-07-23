TİKA gönüllüleri Nijer'de fidan dikti

NİAMEY (AA) - HASAN SARITAŞ - Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşım Programı (TPP)" kapsamında Nijer'de bulunan genç gönüllüler, geçen yıl kurulan Nijer-Türkiye Dostluk Parkı'na şehre can suyu olması için 100 fidan dikti.
Başkent Niamey'de, bir hafta süren programın son gününde genç gönüllüler ile Nijer Türkiye Mezunları Derneği üyeleri, futbol maçı ve tanışma pikniği düzenledi.
Etkinliklerin ardından Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ve TİKA Nijer Koordinatörü İsmail Bıçaklı'nın katılımıyla başkentin kuraklıkla mücadelesine destek olmak amacıyla Nijer-Türkiye Dostluk Parkı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.
Büyükelçi Arı, Tecrübe Paylaşım Programı'nın çok iyi eğitim almış gençlerden oluştuğunu belirtti.
Gençlerin, Türkiye'nin Nijer'deki yatırımlarını ve projelerini yerinde tecrübe etmelerinin eğitim hayatlarına katkı sağlayacağını vurgulayan Arı, "Tecrübe Paylaşım Programı'nın verimli şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Nijer'e bu tarz projelerle heyetlerin gelmesini ümit ediyor, gençlerimizi Nijer'e bekliyoruz." dedi.
- "Onlara çok farklı tecrübe kazandırıyor"
TİKA Niamey Koordinatörü Bıçaklı da gönüllülerin programa motivasyonlarının tam olduğunu söyledi.
Bu tür tecrübe paylaşım programlarının gençlere yeni bir gelecek vizyonu katacağından emin olduğuna işaret eden Bıçaklı, "Gençlerin, TİKA projelerine bizzat katkıda bulunması onlara çok farklı tecrübe kazandırıyor. Bu programların daha fazla desteklenmesini ve etkin biçimde uygulanmasını diliyorum." diye konuştu.
Program rehberi TİKA uzmanı Ali Ekber Kashoor, gönüllülerin Nijerli gençlerle kaynaştıklarını, engelli zanaatkarlarla tecrübe paylaşımında bulunarak yeni dostluk dili geliştirdiklerini ifade etti.
Kashoor, "Nijer halkının sıcakkanlılığı ve hoşgörüsü bizleri ziyadesiyle mutlu etti." dedi.
Program gönüllülerinden Kastamonu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Şimşek de Nijer'deki etkinliklere katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu tip çalışmalarla Afrika'ya olan ön yargının, gençlerin çabalarıyla kırılacağını söyledi.
Şimşek, her yıl daha fazla gencin Afrika'da sosyal sorumluluk projelerinde yer alması gerektiğini belirterek, "Büyükelçimizle diktiğimiz fidanların Nijer'deki gelecek nesillere hatıra ve can suyu olması da bizi ayrıca sevindirdi. Bu fidanlar, Nijer halkına umut olacaktır." ifadesini kullandı.
- 500 Türk öğrenci 35 ülkede
TİKA tarafından Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşımı Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.
Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen program kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrenci, 35 ülkeye saha ziyareti yapıyor ve ülkelerde hayata geçirecekleri faaliyetlere ilişkin eğitimler alıyor.
Düzenlenen etkinliklerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, sıtmayla mücadele kapsamında cibinlik dağıtımı, engelli zanaatkarlarla el işçilikleri alanında tecrübe paylaşımı ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.
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