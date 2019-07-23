TİKA gönüllüleri Nijer'de fidan dikti

NİAMEY (AA) - HASAN SARITAŞ - Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşım Programı (TPP)" kapsamında Nijer'de bulunan genç gönüllüler, geçen yıl kurulan Nijer-Türkiye Dostluk Parkı'na şehre can suyu olması için 100 fidan dikti. Başkent Niamey'de, bir hafta süren programın son gününde genç gönüllüler ile Nijer Türkiye Mezunları Derneği üyeleri, futbol maçı ve tanışma pikniği düzenledi. Etkinliklerin ardından Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ve TİKA Nijer Koordinatörü İsmail Bıçaklı'nın katılımıyla başkentin kuraklıkla mücadelesine destek olmak amacıyla Nijer-Türkiye Dostluk Parkı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi. Büyükelçi Arı, Tecrübe Paylaşım Programı'nın çok iyi eğitim almış gençlerden oluştuğunu belirtti. Gençlerin, Türkiye'nin Nijer'deki yatırımlarını ve projelerini yerinde tecrübe etmelerinin eğitim hayatlarına katkı sağlayacağını vurgulayan Arı, "Tecrübe Paylaşım Programı'nın verimli şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Nijer'e bu tarz projelerle heyetlerin gelmesini ümit ediyor, gençlerimizi Nijer'e bekliyoruz." dedi.

- "Onlara çok farklı tecrübe kazandırıyor" TİKA Niamey Koordinatörü Bıçaklı da gönüllülerin programa motivasyonlarının tam olduğunu söyledi. Bu tür tecrübe paylaşım programlarının gençlere yeni bir gelecek vizyonu katacağından emin olduğuna işaret eden Bıçaklı, "Gençlerin, TİKA projelerine bizzat katkıda bulunması onlara çok farklı tecrübe kazandırıyor. Bu programların daha fazla desteklenmesini ve etkin biçimde uygulanmasını diliyorum." diye konuştu. Program rehberi TİKA uzmanı Ali Ekber Kashoor, gönüllülerin Nijerli gençlerle kaynaştıklarını, engelli zanaatkarlarla tecrübe paylaşımında bulunarak yeni dostluk dili geliştirdiklerini ifade etti. Kashoor, "Nijer halkının sıcakkanlılığı ve hoşgörüsü bizleri ziyadesiyle mutlu etti." dedi. Program gönüllülerinden Kastamonu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Şimşek de Nijer'deki etkinliklere katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu tip çalışmalarla Afrika'ya olan ön yargının, gençlerin çabalarıyla kırılacağını söyledi.