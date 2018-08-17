TİKA gönüllülerinden Tanzanya'da tarım etkinliği

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gönüllü öğrencileri, Tanzanya'da tarım faaliyetinde bulunarak, Türkiye'den getirdikleri tohumları ekti.
"Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Tanzanya'nın Zanzibar adasına giden gençler, Kizimkazi bölgesindeki Mkunguni köyünde tarım etkinliği gerçekleştirdi.
Öğrenciler, etkinlik kapsamında Türkiye'den temin edilen atalık mısır, kabak, domates, fesleğen ve bamya tohumlarını filizlendirerek toprağa dikti. Ayrıca biber ve rambutan meyvesi tohumları da eken gençler, can sularını verdikleri tohumlarla minyatür bir sera kurdu.
Gönüllüler, gerçekleştirdikleri tarım faaliyetleri ile tohumların yeni toprak ve iklime alışma süreçlerini gözlemleyerek, sürdürülebilir olanlarla doğal tarıma geçişin desteklenmesini amaçladı.
Adadaki köyleri bisikletleriyle ziyaret eden ve köy sakinleri ile dostluk ilişkileri kuran öğrenciler, ayrıca bir köy düğününe de davetli olarak katıldı.
- Tecrübe Paylaşım Programı
"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek, 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.
Öğrencilerin, program kapsamında gideceği ülkeler arasında Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika yer alıyor.
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