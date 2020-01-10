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  4. TİKA Pakistan'da iki kız okulunu yeniledi

TİKA Pakistan'da iki kız okulunu yeniledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 14:05 | Son Güncelleme

Bin öğrencinin eğitim gördüğü iki okulun açılışına geçen ay Necip Fazıl Uluslararası Kültür ve Sanat Ödülü'ne layık görülen Profesör Emced İslam Emced de katıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da toplam bin kız öğrencinin eğitim gördüğü iki okulu yenileyerek eğitim araç ve gereci desteğinde bulundu.

Lahor kentinin alt gelir grubundan kişilerin yaşadığı bölgelerinden Mansura'daki Gazali Eğitim Vakfına bağlı iki okulun yenilenmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Emir Özbay, TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut, Necip Fazıl Uluslararası Kültür ve Sanat Ödülü sahibi Profesör Emced İslam Emced ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada projeye ilişkin detaylar veren TİKA Koordinatörü Umut, bin öğrencinin okuduğu iki okulun eğitim altyapısının geliştirilerek kapasitesinin artırıldığını kaydetti.

Gazali Eğitim Vakfı Başkanı Vakar Anjum Jafri ise binaları yenilenen okullarda okuyan öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alma şansına eriştiklerini ifade etti.

Geçen ay Türkiye'de düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde Uluslararası Kültür ve Sanat Ödülü'ne layık görülen Pakistanlı yazar Emced ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülün kendisine değil tüm Pakistan halkına sunulduğunu vurguladı.

Pakistan ve Türkiye arasında tarihten gelen yakın bir ilişki olduğunu söyleyen Emced, projenin Pakistan'ın kültür başkenti Lahor'da hayata geçirilmesinin, ülkenin kültür ve eğitimine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Açılışta öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri de sunuldu.

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Emced İslam Emced Pakistan tika TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut

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