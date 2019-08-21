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TİKA'dan 9 ülkede polis ve güvenlik eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 19:04 | Son Güncelleme

TİKA, “Uluslararası Polis/Güvenlik Eğitimi İş Birliği Projesi” kapsamında 9 ülkede 191 asker ve polise eğitim programları düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), hem Türkiye'de hem de Azerbaycan, Filistin, Kosova, Karadağ, Özbekistan, Moğolistan, Tunus, Moldova ve Afganistan'da emniyet ve ordu mensuplarına eğitim verdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı iş birliğinde yürütülen “Uluslararası Polis / Güvenlik Eğitimi İş Birliği Projesi” kapsamında hem Türkiye'de hem de Azerbaycan, Filistin, Kosova, Karadağ, Özbekistan, Moğolistan, Tunus, Moldova ve Afganistan'da bu ülkelerin emniyet ve jandarma teşkilatlarından 191 asker ve polise yönelik eğitim programları düzenlendi.

Program kapsamında, emniyet ve jandarma teşkilat mensuplarına yönelik karşılıklı olarak tecrübelerin paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve ülkeler arası polis ve asker teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında personellere, acil müdahale, ani karar verebilme, meskun mahal, bina ve araç operasyonları, mobil cihazlarda inceleme, cep telefonları üzerinde teknik bilgiler, olay yeri incelemesi, ölçme ve değerlendirme, operasyon planlama, hassas noktaların korunması, yakın koruma, ikamet koruma, tesis koruma, yaya ve araçlı koruma düzenleri, ileri atış teknikleri, hızlı silah çekme, kısa ve orta mesafede silah çekme, saldırganı etkisiz hale getirme, ilk yardım, ileri ve güvenli sürüş eğitimi ve bomba, silah ve patlayıcıların belirlenmesi, suç ile ilgili bilgi toplama, suç analizi, dalgıç eğitimi, sualtı fiziği, fizyoloji, su altı kriminal eğitimi, arama kurtarma teknikleri, güvenli dalış, takip teknikleri ve uyuşturucu ile mücadele eğitimleri verildi.

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Polis Eğitimi tika

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