TİKA'dan Arnavutluk'ta arıcılığın geliştirilmesine destek

DEBRE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'un batısındaki Debre şehrindeki arıcılara 400 kovan dağıtıldı.

Arı kovanlarının dağıtım törenine TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok, Debre Valisi Necbedin Şehu ve Debre Arıcılar Derneği yetkilileri katıldı.

Özütok, burada yaptığı konuşmada, TİKA olarak Arnavutluk'un kalkınması ve gelişmesine projelerle destek olduklarını belirterek, eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa kadar birçok alanda projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

Bu proje sayesinde bölgede arıcılığın geliştirilmesini hedeflediklerini kaydeden Necip Özay Özütok, "Sadece kovan ve ekipmanları vermek değil, önümüzdeki dönemde paketleme ve arı keki üretimine yönelik bir tesis yapmayı da planlıyoruz." dedi.

Debre Valisi Şehu da Türkiye'nin Arnavutluk ve Debre'ye her zaman cömert davrandığını vurgulayarak, TİKA'ya teşekkür etti.

Projenin yürütülmesinde başından beri emeği olan eski Debre Arıcılar Derneği Başkanı Aslan Cani ise Debre ve civarının arıcılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, TİKA'nın desteği sayesinde bölgede arıcılığın gelişimi için daha elverişli koşullara sahip olacaklarını ifade etti.

Proje kapsamında, Debre Arıcılar Derneğinin 40 üyesine kovan, özel giysi ve ekipman desteği sağlandı.

