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TİKA'dan genç Gürcü girişimcilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 19:03 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan: - "Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluğa yararı dokunacak insanları yetiştirmek istiyoruz" - Gürcistan milletvekili Ruslan Haciyev: - "Türkiye bizim için çok önemli bir stratejik ülkedir"

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tadilatı yapılan Gürcistan Girişimci Gençler Akademisi ofisinin açılışı yapıldı.

Gürcistan'da çoğu Azerbaycan asıllı vatandaşın yaşadığı Marneuli kentinde, tadilatı TİKA tarafından gerçekleştirilen Gürcistan Girişimci Gençler Akademisi ofisinin açılış törenine Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan milletvekili Ruslan Haciyev, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel, Kvemo Kartli Bölgesi Vali Yardımcısı Zaur Darğalli, Marneuli Belediyesi Meclisi Başkanı Amiran Giorgadze, merkezin çalışanları ve gençler katıldı.

Törende konuşan milletvekili Haciyev, Türkiye ile Gürcistan'ın stratejik ortak iki ülke olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin Gürcistan'a çeşitli alanlarda somut destek verdiğini ifade etti.

Haciyev, "Türkiye bizim için çok önemli bir stratejik ülkedir. Türkiye bizim büyük komşumuzdur, biz Türkiye'den her zaman destek hissediyoruz." sözlerini kullandı.

Büyükelçi Yazgan ise projenin gerçekleşmesine emek veren herkese teşekkür ederek, benzer bir merkezin açılmasının bölgenin genç vatandaşları için büyük önem ve anlam taşıdığını söyledi.

Akademi merkezinin, Türkiye ile Gürcistan arasındaki 26 yıllık dostluğun bir damlası olduğunu kaydeden Yazgan, "Bunu bir nehir, göl, deniz ve okyanus yapmak hepimizin elinde." dedi.

Yazgan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) gibi çeşitli terör örgütlerinin dünyanın geleceği olan çocuklara da ciddi tehdit yarattığını belirterek, terör tehlikesinin önlenmesi için gençlerin barışı seven ve eğitim almış vatandaşları olarak yetiştirmek gerektiğini vurguladı.

Akademide gençlerin kaliteli eğitim alabileceğini dile getiren Yazgan, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluğa yararı dokunacak insanları yetiştirmek istiyoruz, hep birlikte." ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda Yazgan, Demirdağ, Haciyev, Yüksel ve diğer yetkililer açılış kurdelesini kesti.

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TİKA'dan genç Gürücü girişimcilere destek

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