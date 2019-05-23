TİKA'dan Gine'de 500 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gine'de ramazan ayı etkinlikleri kapsamında 500 aileye gıda yardımında bulunuldu.

TİKA tarafından Gine'nin başkenti Konakri'de, engelli ve yetim çocukların yaşadığı dayanışma sitesinde 110 aileye ve Gine Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliğinde ihtiyaç sahibi 390 aileye, 25 kilogram pirinç, 5 litre yağ, 10 kilogram şeker, 2 kilogram makarna, 200 gram çay, 10 kilogram süt ve 10 kilogram domates salçasından oluşan gıda paketleri dağıtıldı.

Söz konusu yardımlar, Gine Sosyal Faaliyetler Kadın ve Çocuğu Destekleme Bakanı Hadja Mariama Sylla, Gine Diyanet İşleri Genel Sekreteri Ali Jamal, Maarif Gine Ülke Direktörü Ecevit Ercan ve TİKA Gine Koordinatörü Gökhan Keser tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren görme engelli Kade Mara, "Hiç değilse Ramazan ayında çocuklarıma sıcak yemek pişirebileceğim. Allah Türk halkına zeval vermesin." dedi.

