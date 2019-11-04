TİKA'dan Kırgızistan'a Kooperatifçilik Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, TİKA'nın Türkiye'nin yurt dışındaki bütün kalkınma yardımlarını yapan çok önemli bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Kırgızistan'ın kalkınmasına Kırgızistan'ın bağımsızlığından bu yana her gün ve her yıl çok değerli katkılar yaptı. Yardımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Merkezin açılışına, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Başbakanlık Tarım ve Ekoloji Daire Başkanı Almaz Jeenaliyev, Kırgızistan Tarım, Gıda ve Sulama Bakanlığı Müsteşarı Maksat Taşbolotov, KMTÜ Rektörü Prof. Dr. Rısbek Nurgaziyev ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu katıldı.

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla Kırgızistan Milli Tarım Üniversitesi (KMTÜ) bünyesinde Kooperatifçilik Eğitim ve Danışmanlık Merkezi kurdu.

Bölgesel kalkınma ve dijitalleşmenin, Kırgızistan'ın stratejik öncelikleri arasında yer aldığına dikkati çeken Fırat, iki yıldır başkent Bişkek dışındaki bölgelerde değişik birimlerin ve üniversitelerin altyapılarını elden geçirerek güçlendirdiklerini belirtti.

Başbakanlık Tarım ve Ekoloji Daire Başkanı Jeenaliyev de ülkede kooperatifçiliğe ve bu konudaki Türkiye'nin tecrübesine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Muslu da "Çiftçilerin bir araya gelerek oluşturdukları kooperatifçilik sistemleri Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Türkiye'de bu konuda çok güzel ve ciddi örnekler var. Temel hedefimiz, çiftçilerin ürettikleri ürünleri yurt dışına pazarlayarak Kırgızistan ekonomisinin geliştirilmesidir. Bu merkezdeki çalışmaların hem Kırgız hem de Türk halkı için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

KMTÜ Rektörü Nurgaziyev de merkezin kurulmasına verdiği destek dolayısıyla Büyükelçi Fırat ve Muslu'ya teşekkür etti.

Törenin ardından Kooperatifçilik Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde 12 Aralık'a kadar sürecek kooperatifçilik konusundaki tecrübe paylaşım programı, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları Mehmet Ali Korkmaz ve Mesut Gölbaşı tarafından başlatıldı.

