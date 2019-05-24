TİKA’dan Kolombiya’da tarım üreticilerine destek

Büyükelçi Öztürk, dünyada gıda güvenliği ve doğal ürün üretiminin önemine dikkati çekerek, "Kolombiya ve ülkemiz doğal ürün zengini ülkeler. Türkiye’de insanlar sağlıklı ve doğal beslenmeye önem gösteriyor. Bu açıdan panela hem Kolombiya için sembolik bir öneme sahip hem de ülkemiz ile Kolombiya’nın dostluğunun bir simgesi." ifadelerini kullandı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cundinamarca'da 250’den fazla şeker kamışı üreticisinin geleneksel yollarla ve küçük ölçeklerle gerçekleştirdikleri üretim süreçlerini nitelikli hale getirmek ve güçlendirmek için Cana Dulce Üretici Birliğine şeker kamışı paketleme makinesi temin edildi.

Törende konuşan şeker kamışı üreticisi Javier Garcia, TİKA’ya teşekkür ederek, Kolombiya için önemli ve sembolik bir ürün olan şeker kamışı üretimine verilen desteğin çok değerli olduğunu söyledi.

Çiftçi Clara Isabel Villa ise sağlanan desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini ve destek sayesinde doğrudan gelir artışı sağlayacak üreticiler adına minnettar olduğunu ifade etti.

TİKA'nın temin ettiği makine ile paketlenen ilk 100 şeker kamışı paketi, gerçekleştirilen iş birliği için teşekkürlerini belirten çiftçi birliğinin özel tasarımıyla dizayn edildi. Paketlerin üzerinde Türkiye ile Kolombiya bayraklarının altında "Kolombiya’da çiftçi aileleri tarafından üretilen bu ürün, TİKA’nın desteklerinden ötürü minnettarlığımızın bir ifadesi olarak Türk halkına gönderilmektedir" ifadesi yer aldı.

- Şeker kamışı üretimi ikinci büyük istihdam alanı

TİKA tarafından sağlanan ekipmanların desteği ile Cundinamarca'da aralarında iç çatışma mağduru ve yerlerinden edilmiş insanların bulunduğu gruplara doğrudan katkı sağlanıyor. Temin edilen şeker kamışı paketleme makinesi sayesinde daha önce elle tek tek tartılıp paketlemesi yapılmaya çalışılan ürün, daha seri, sıhhi ve hatasız şekilde paketleniyor.