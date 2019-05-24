TİKA’dan Kolombiya’da tarım üreticilerine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kolombiya’nın Cundinamarca eyaletinde 250’den fazla şeker kamışı (panela) üreticisi Cana Dulce Üretici Birliğine paketleme makinesi desteğinde bulundu.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cundinamarca'da 250’den fazla şeker kamışı üreticisinin geleneksel yollarla ve küçük ölçeklerle gerçekleştirdikleri üretim süreçlerini nitelikli hale getirmek ve güçlendirmek için Cana Dulce Üretici Birliğine şeker kamışı paketleme makinesi temin edildi.
Paketleme makinesinin üreticilerin kullanımına sunulduğu teslim törenine Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, Cundinamarca Eyaleti Uluslararası İşbirliği Birim Başkanı Antonio Cortes Rey ve projeden faydalanan üreticiler katıldı.
Büyükelçi Öztürk, dünyada gıda güvenliği ve doğal ürün üretiminin önemine dikkati çekerek, "Kolombiya ve ülkemiz doğal ürün zengini ülkeler. Türkiye’de insanlar sağlıklı ve doğal beslenmeye önem gösteriyor. Bu açıdan panela hem Kolombiya için sembolik bir öneme sahip hem de ülkemiz ile Kolombiya’nın dostluğunun bir simgesi." ifadelerini kullandı.
Törende konuşan şeker kamışı üreticisi Javier Garcia, TİKA’ya teşekkür ederek, Kolombiya için önemli ve sembolik bir ürün olan şeker kamışı üretimine verilen desteğin çok değerli olduğunu söyledi.
Çiftçi Clara Isabel Villa ise sağlanan desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini ve destek sayesinde doğrudan gelir artışı sağlayacak üreticiler adına minnettar olduğunu ifade etti.
TİKA'nın temin ettiği makine ile paketlenen ilk 100 şeker kamışı paketi, gerçekleştirilen iş birliği için teşekkürlerini belirten çiftçi birliğinin özel tasarımıyla dizayn edildi. Paketlerin üzerinde Türkiye ile Kolombiya bayraklarının altında "Kolombiya’da çiftçi aileleri tarafından üretilen bu ürün, TİKA’nın desteklerinden ötürü minnettarlığımızın bir ifadesi olarak Türk halkına gönderilmektedir" ifadesi yer aldı.
- Şeker kamışı üretimi ikinci büyük istihdam alanı
TİKA tarafından sağlanan ekipmanların desteği ile Cundinamarca'da aralarında iç çatışma mağduru ve yerlerinden edilmiş insanların bulunduğu gruplara doğrudan katkı sağlanıyor. Temin edilen şeker kamışı paketleme makinesi sayesinde daha önce elle tek tek tartılıp paketlemesi yapılmaya çalışılan ürün, daha seri, sıhhi ve hatasız şekilde paketleniyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünyada şeker kamışı üreten yaklaşık 23 ülke bulunuyor. Kolombiya, tüm üretimin yüzde 12’sini gerçekleştirerek, üretimin yüzde 55'ini yapan Hindistan’ın ardından ikinci en büyük üretici konumunda yer alıyor.
Şeker kamışı üretimi, Kolombiya’daki bin 102 belediyenin 357’sinde geleneksel yollarla, el emeği yoğun ve mekanize olmayan süreçlerle gerçekleştiriliyor. Kolombiya'da kahve üretiminin ardından, kırsal alandaki en büyük tarımsal sanayi olan şeker kamışı üretimi, 120 bini kalıcı istihdam olmak üzere, doğrudan ya da dolaylı olarak 350 bin kişiyi etkileyen ikinci büyük istihdam sağlayıcı sektör olarak biliniyor. Özellikle Cundinamarca eyaletinde tarımla geçinen nüfusun önemli miktarı bu alanda çalışıyor.
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