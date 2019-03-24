Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) ve Üsküp Sağlık Ocağı iş birliğinde "Kuzey Makedonya'da Özel Eğitim Seminerleri"nin ikinci modülü düzenlendi.

Başkent Üsküp'teki İBU Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerlerin ikinci modülüne çok sayıda kişi katıldı.

Bu modülde, İzmir Anadolu Otizm Vakfı Eğitim Koordinatörü Deniz Onur "Hedef Davranış Belirleme ve Öğretimi Tasarlama", İzmir Anadolu Otizm Vakfı Terapi Koordinatörü Banu Bahçeci ise "Down Sendromlu ve Otizmli Bireylerde Dil ve Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesi" konulu sunum yaptı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, burada yaptığı açıklamada, geçen ay düzenlenen birinci modülün başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) Eğitim Koordinatörü ve Anadolu Otizm Vakfı Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Binyamin Birkan'ın bu projenin hazırlanmasına büyük katkı sağladığına işaret eden Ayden, "Malumunuz geçtiğimiz ay ilk modül oldukça başarılı geçmişti, 500'ün üzerinde katılımcı olmuştu. Bugün de oldukça yoğun bir katılım var. Zaten malumunuz 4 modüle katılanların tamamının sertifika alması söz konusu.” şeklinde konuştu.