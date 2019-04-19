TİKA’dan Sudan’ın tarım altyapısına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Sudan’ın güney eyaletlerinden Sinnar, Cezire ve Darfur Valilikleri ile birlikte yürütülen Afrika Teknoloji Kenti kapsamında çiftçilere tohum, meyve fidanı ve zirai aletler dağıtıldı.

TİKA tarafından 2010 yılından günümüze kadar yürütülen tarım kalkınma projeleriyle Sudan’ın çeşitli bölgelerinde verimli sonuçlar elde edildi. Bu kapsamda Darfur eyaletinde gerçekleştirilen tohum projesinin bölgede istihdamın artırılmasının yanı sıra özellikle açlık ve kıtlıkla mücadelede önemli katkı sağladığı görüldü. Bölgede kamplarda ve köylerde yaşayan dar gelirlilerin bölgeden göçü engellenirken, geçimlerinin sağlamasına da katkıda bulunuldu. Darfur’un çeşitli bölgeleri dâhil olmak üzere Sinnar ve Cezire eyaletlerinde 2017 yılında başlayarak gerçekleştirilen tohum, meyve fidanı ve zirai aletler projesinden yaklaşık 600 bin dar gelirli Sudanlı çiftçi ve kamplarda zor koşullarda yaşayan, yerleşik hayata geçmek isteyen mülteciler faydalandı. Darfur, Sinnar ve Cezire eyalet valileri, gerçekleştirilen eğitim, sağlık, tarım ve diğer projeleri ile her sene bayram havası yaşatan Türk hükümeti ve halkına, TİKA’ya teşekkür ve minnettarlıklarını dile getirerek, projelerin devam etmesini istedi.

2019 yılı itibariyle tohum, meyve fidanı ve zirai aletler projesi kapsamında Darfur’un 5 eyaleti ile Cezire ve Sinnar eyaletlerinde 59 ton sarı ve beyaz darı, yer fıstığı, süper bakla, bamya, domates, soğan, kavun, havuç, karpuz ve susam tohumları ile 3 bin adet muz, guava, mango, greyfurt meyve fidanı, saban ve sulama pompası dağıtıldı.

TİKA, Nyala’daki hastane, Darfurlu ebelere yönelik Sudan ve Türkiye’de yapılan uygulamalı eğitimlerin yanı sıra su projeleri, Hartum ve Türkiye’de gerçekleştirilen mesleki eğitim projeleri ve Darfur’da yürütülen sağlık, istihdam projeleri ile Sudan’ın pek çok bölgesinde birçok alanda faaliyet göstermeye devam ediyor.



