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TİKA'dan Tanzanyalı öğrencilere spor tesisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:45 | Son Güncelleme

TİKA'dan Tanzanyalı öğrencilere spor tesisi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde lise öğrencileri için basketbol ve voleybol sahası inşasını tamamladı.

TİKA basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, Tanzanya'nın en büyük şehri Darüsselam'da 800'den fazla öğrenciye eğitim veren Tambaza Lisesinin bahçesine voleybol ve basketbol sahası inşa ettirdi.

Sahanın açılış törenine, Türkiye Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu, TİKA Darüsselam Program Koordinatörü Hikmet Özdenoğlu, Ilala Bölgesi Milletvekili ve Meclis İkinci Başkanı Mussa Azzan Zungu, Ilala Belediye Başkanı Charles Kuyeko, Tambaza Lisesi idarecileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tanzanya Meclis İkinci Başkanı Zungu, açılışta yaptığı konuşmada, başta TİKA olmak üzere Türk makamlarının Tanzanya'ya yakın ilgisinden memnuniyet duyduklarını ve iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin her geçen gün daha da iyiye gittiğini dile getirdi.

Zungu, gençlere bu şekilde modern bir ortamda spor yapma imkanı sunduğu için TİKA'ya teşekkür etti.

Tambaza Lisesi öğrencilerinden Baraka Nikosefa da "Hep çok iyi bir basketbol oyuncusu olup ülkemi uluslararası liglerde temsil etmeyi hayal ederdim. Yapılan bu basketbol sahası ile artık hayallerim çok da uzak değil. Türkiye’ye sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Darusselam Tanzanya tika Türkiye Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu

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