Kiev'de bazı dersliklerini TİKA'nın donattığı 165 No'lu okulu ziyaret eden öğrenciler, Kırım Tatar kültürü, dili ve tarihinin korunması amacıyla faaliyet gösteren Kırım Ailesi sivil toplum kuruluşuyla Kırım Tatarlarına ilişkin söyleşiye katıldı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kiev'de ilk kez düzenlenen programda, 15 gönüllü öğrenci, 12-18 Temmuz'da çeşitli faaliyetlerde yer aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gönüllü öğrenciler, Ukrayna'da Kırım söyleşileri, halk dansları, çömlek yapımı, fidan dikimi, Kiril alfabesi öğrenimi gibi faaliyetlere katıldı.

Öğrenciler, geleneksel halk danslarını ve Kırım Tatar kültürünün parçası olan şiir ve şarkıları izleme fırsatı buldu. Geleneksel Kırım Tatar nakışı örneklerini inceleyerek uygulamalı çalışmalara katılan öğrenciler, Geleneksel Ukrayna Köyü Pirohovo Etnografya Açık Hava Müzesi ve Ukrayna Ulusal Tarih Müzesi'ne gitti.

Öğrenciler, başkanlıkça yenilenen Ukrayna Ulusal Bilimsel Doğa Müzesi'nin "Ukrayna'nın Yeraltı Servetleri" sergi salonunu ziyaret etti.

- Kurum ziyaretleri

Program kapsamında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anısına Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin katılımıyla, Kiev'deki Ukrayna Bilimler Akademisine bağlı Hryshko Milli Botanik Bahçesi'nde gül fidanı dikildi.

Öğrenciler daha sonra Güldere tarafından Kiev Büyükelçiliği'nde kabul edildi. Güldere ile Ukrayna'ya ilişkin merak edilen konular üzerine görüşme yapan öğrenciler, Büyükelçiliğin düzenlediği 15 Temmuz resmi törenine ve "The Network" isimli belgesel gösterimine katıldı.

Ardından Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelen öğrenciler, TİKA'nın yenilediği derslikleri, Türk Enformasyon ve Araştırma Merkezi'ni, simültane çeviri odalarını ve Kırım Tatar dili dersliklerini ziyaret etti.