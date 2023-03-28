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Tıkalı lavaboları anında açan en etkili yöntem! Kötü lavabo kokusundan kurtulmak için...

28.03.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lavabodan gelen kötü kokular tüm evde rahatsız edici kokulara sebep olabiliyor. Bu kötü lavabo kokularını gidermek için farklı farklı ürünler bulunuyor. Ancak her evde bulunan temel malzemeler hem tıkanmış lavabo hem de kötü koku sorununu anında çözüyor. Bu yöntem tıkanmış lavaboyu açmak için tesisatçıların önerdiği çözümler arasında yer alıyor.

Tıkalı lavaboları anında açan en etkili yöntem! Kötü lavabo kokusundan kurtulmak için...

Tıkanmış lavabodan kurtulmak için etkili çözümler arıyor ama ne yapacağınızı bilemiyorsanız tesisatçıyı aramadan önce denemeniz gereken birkaç yöntem bulunuyor. Bu yöntemler tıkanmış lavabonun açılmasını sağlamakla kalmıyor lavabodan gelen çürük yumurta kokusunu da geçiriyor.

TIKANMIŞ LAVABOLARI AÇMAK VE KÖTÜ KOKULARI GEÇİRMEK İÇİN ETKİLİ ÇÖZÜMLER

KAYNAMIŞ SU

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DIY uzmanı Tom'un önerdiği ilk yöntem kaynar su kullanmaktır. Kötü kokuları yok etmek için, su ısıtıcısını kaynatın ve ardından gidere biraz kaynar sıcak su dökün.
Beş dakika bekleyin ve ardından eşit miktarda soğuk su dökün. Tom şöyle dedi: "Bu, kalan gresi katılaşmaya zorlar ve umarım tıkanıklığı ve kokuyu giderir."

PİSTON

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Tom, insanlara "kokulu bir gideri" temizlemek için piston kullanmalarını tavsiye etti.
Profesyonel şu tavsiyede bulundu: "Pistonu lavabo giderinin üzerine yerleştirin ve küçük tıkanıklıkları gidermek için en az bir dakika kuvvetlice yukarı ve aşağı pompalayın. "Son olarak, kalan donmuş birikintileri gidermek için kaynar suyla yıkamayı tekrarlayın."

BEYAZ SİRKE

Pistonunuz yoksa, az miktarda beyaz sirke kullanmanızı tavsiye etti. Bu, herhangi bir tıkanıklığın çok şiddetli hale gelmesini ve daha kalıcı veya pahalı sorunlara neden olmasını önleyecektir. Talimat verdi: "Bir bardak beyaz sirkeyi gidere dökün, 30 dakika bekletin, sonra sıcak suyla durulayın."

KOSTİK SODA

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Bunun yanı sıra kostik soda (sodyum hidroksit) kullanılmasını da tavsiye etti.
Tom, bunun lavaboların ve tıkaç deliklerinin açılması için "çok etkili" olduğunu açıkladı. "Bu maddenin olağanüstü yağ giderme özellikleri vardır, yani tıkanmış bir giderin en yaygın nedeni olan katı yağları parçalayabilir."

Bu yöntem için 100 g kristali bir litre suda eriterek yüzde 10'luk bir kostik soda çözeltisi oluşturmayı önerdi. Uzman şöyle dedi: "Yüzde 10'luk solüsyonu gidere dökün ve çalışmasına izin verin. Lavabodaki birikintileri parçalamak için kostik sodanın sihrini göstermesi için yaklaşık yarım saat bırakılması önerilir. "Beş dakika geçtikten sonra, su basıncını artırarak lavaboya yavaşça biraz su akıtın."

U DİRSEĞİNİ KONTROL EDİN

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Tom'un insanları yapmaya teşvik ettiği son yöntem, lavabonun U Bükümünde herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmektir. U-kıvrımlı sifonlar, banyo lavabolarının ve küvetlerin tapa deliğinin altında bulunur ve gider kokularının kaçmasını önlemek için genellikle suyla doldurulur.

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