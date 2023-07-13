HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Tıkanan kanalizasyondan çıkan hayrete düşürdü! Ekipler şaşkınlığını gizleyemedi

Tıkanan kanalizasyondan çıkan hayrete düşürdü! Ekipler şaşkınlığını gizleyemedi

13.07.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da aralıklarla etkili olan şiddetli yağışla birlikte yaşanan taşkın ve heyelanlarının ardından kentte temizlik çalışması yürütülürken, Altınordu ilçesinde ekipler tıkanan kanalizasyona indi. Kanalizasyonu tıkayan nesneyi gören ekipler, şaşkınlarını gizleyemedi.

Ordu'da, geçen cumartesiden salı gününe kadar etkili olan kuvvetli yağışla birlikte dereler taştı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar göle dönerken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri selin izlerini silmek için il genelinde çalışma başlattı. Derelerde, kanalizasyonlarda, yollarda, sahillerde temizlik çalışması yürüten ekipler, ilginç anlara da şahitlik yaptı.

YAKLAŞIK 2 METRE UZUNLUĞUNDA VE 1 METRE GENİŞLİĞİNDE!

Altınordu ilçesinde tıkanan bir kanalizasyonda yeniden su akışının sağlanması için temizlik çalışması yapan ekipler, kanalizasyonun içerisinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde olan kütük tespit etti.

1a

Adeta tıpa gibi kanalizasyonu tıkayan kütük, ağaç motoruyla keserek, halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

2b

Kanalizasyonu tıkayan kütüğü gören ekipler, şaşkınlarını gizleyemedi.

5a

4a

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulgaristan semalarından geçti! Dev meteor, Romanya’ya böyle düştüBulgaristan semalarından geçti! Dev meteor, Romanya’ya böyle düştü
Anahtar Kelimeler:
Ordu kanalizasyon

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

Sonunda bu da oldu! Eşini ve sevgilisini kendisi evlendirdi

Sonunda bu da oldu! Eşini ve sevgilisini kendisi evlendirdi

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.