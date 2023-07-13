Tıkanan kanalizasyondan çıkan hayrete düşürdü! Ekipler şaşkınlığını gizleyemedi

Ordu'da, geçen cumartesiden salı gününe kadar etkili olan kuvvetli yağışla birlikte dereler taştı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar göle dönerken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri selin izlerini silmek için il genelinde çalışma başlattı. Derelerde, kanalizasyonlarda, yollarda, sahillerde temizlik çalışması yürüten ekipler, ilginç anlara da şahitlik yaptı.

YAKLAŞIK 2 METRE UZUNLUĞUNDA VE 1 METRE GENİŞLİĞİNDE!

Altınordu ilçesinde tıkanan bir kanalizasyonda yeniden su akışının sağlanması için temizlik çalışması yapan ekipler, kanalizasyonun içerisinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde olan kütük tespit etti.

Adeta tıpa gibi kanalizasyonu tıkayan kütük, ağaç motoruyla keserek, halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kanalizasyonu tıkayan kütüğü gören ekipler, şaşkınlarını gizleyemedi.

(DHA)

