TİKA'nın Türkmen kenti Telafer'e yardımları sürüyor

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun yeniden faaliyete geçme işlemlerinin kısa süre içinde tamamlanacağına dikkati çeken Yıldız, "Konsolosluk açıldıktan sonra artık günlük olarak buradaki soydaşlarımızın ve kardeşlerimizin ihtiyaçlarıyla ilgileneceğiz." dedi.

Büyükelçi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak'taki ihtiyaç sahibi herkese yardımda bulunduğunu hatırlatarak, "Bugün gördük ki Türkiye ve TİKA, Telafer'de sadece Telaferlilere değil, aslında Telafer ve civarına hemen herkese hizmet veriyor. Dolayısıyla bugünkü temaslarda gösteriyor ki Türkiye Musul'da bulunmalı." ifadelerini kullandı.

TİKA tarafından onarımı yapılan Telafer Üniversitesi Sağlık Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nün açılış törenine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, TİKA Irak Koordinatörü Cüneyt Esmer, Telafer Belediye Başkanı Muhsin Çolak, İlçe Meclis Başkanı Seyyid Muhammed, Kaymakam Abdul Ali ve bölgedeki Türkmen aşiret lideriyle vatandaşlar katıldı.

MUSUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Irak'ta Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Musul'a bağlı Telafer ilçesindeki sağlık fakültesi hemşirelik bölümünü onardı, ayrıca ilçeye 20 elektrik trafosu hibe etti.

TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş da Irak'ta ırk, etnik ve din ayrımı yapmaksızın herkese yardım ulaştırdıklarını vurgulayarak, "Biz burada bütün kardeşlerimiz ve soydaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- Bin haneye elektrik desteği

TİKA Irak Koordinatörü Cüneyt Esmer, hemşirelik bölümünün onarımının yanı sıra TİKA'nın Telafer'de elektrik sıkıntısı çeken halka da yardım elini uzattığını aktardı.

İlçeye 20 adet trafo desteğinde bulundukları bilgisini paylaşan Esmer, "Her bir trafo 50 haneye elektrik veriyor. Yaklaşık bin haneye elektrik ulaştırılmasına katkımız oldu." dedi.

Telafer Belediye Başkanı Muhsin Çolak, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldıktan sonra da zor günler geçiren ilçelerine Türkiye'nin her zaman destek olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, 16 Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ilçesi Telafer'i ele geçirmişti. Irak'taki ortak güçlerin operasyonu sonucu Ağustos 2017'de geri alınan ilçede çatışmalar ve terör olaylarından dolayı büyük yıkım meydana gelmişti.

