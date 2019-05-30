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TİKA'nın yaptığı hastaneye ilişkin yasa onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, TİKA'nın inşa ettiği Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesine ilişkin yasayı onayladı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından başkent Bişkek'te inşa edilen 52 yataklı Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin açılması, müşterek yönetilmesi ve devredilmesine ilişkin yasa onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin açılması, müşterek yönetilmesi ve devredilmesine ilişkin yasayı yanısıra Kırgızistan vatandaşların Türkiye'de sağlık ve tıbbi uzmanlık alanında eğitim görmelerini öngören 1 Eylül 2018 tarihinde imzalanan anlaşmayı onayladığı belirtildi.

Ceenbekov'un onayla ilgili Türk tarafının bilgilendirilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiği ifade edildi.

Öte yandan anlaşmaların yürürlüğe girmesi için Türkiye'de de yasal prosedürlerden geçmesi gerekiyor.

Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin açılması, müşterek yönetilmesi ve devredilmesine ilişkin yasa Kırgızistan parlamentosunda 18 Nisan'da kabul edilmişti.

Kanuna göre, hastane 3 yıl taraflarca ortak yönetilecek. Bu sürenin tamamlanmasının ardından hastane yönetimi Kırgız tarafına devredilecek.

Türk tarafı 3 yıl boyunca hastanede çalışacak Türk vatandaşı personelinin maaş ve diğer masraflarının karşılanması için 4 milyon dolar, hastanenin işletme sermayesi için 15 milyon dolar aktaracak.

Başkentin batısında Çek gazeteci Julius Fuçik'in adını taşıyan parkın içinde yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alanda TİKA tarafından inşa edilen hastanede gastroenteroloji, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, girişimsel radyoloji gibi birçok birim yer alacak.

Tıbbi laboratuvarlar, iki ameliyathane, üç yoğun bakım, anjiyo ve görüntüleme bölümleri bulunan hastanenin ileri teşhis ve tedavi alanında Orta Asya'nın en önemli sağlık kurumlarından olacağı belirtiliyor.

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Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Kırgızistan Onay

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