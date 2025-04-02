Tıkanmış lavabolar için en etkili açma yöntemleri! Kimyasalsız doğal yöntemler...

Lavabonuz tıkandığında hemen kimyasal açıcılar kullanmanıza gerek yok. Karbonat, sirke, kaynar su, pompa veya tel gibi yöntemlerle tıkanıklıkları kolayca açabilirsiniz. Düzenli bakım yaparak lavabo tıkanmalarını önleyebilirsiniz.

KARBONAT VE SİRKE İLE DOĞAL LAVABO AÇMA

Bu yöntem kimyasal kullanmadan lavabo açmak için en etkili çözümlerden biridir.

1 su bardağı karbonatı lavaboya dökün

Ardından 1 su bardağı sirke ekleyin. Köpürme başlayacaktır

Yaklaşık 10-15 dakika bekleyin

Lavaboya 1 litre kaynar su dökün ve suyun akışını kontrol edin

Yağ ve sabun kalıntılarını çözer, kötü kokuları giderir.

KAYNAR SU VE TUZ İLE LAVABO AÇMA

Bu yöntem, özellikle yağ tıkanıklıkları için idealdir.

Lavaboya 2 yemek kaşığı iri tuz dökün

Üzerine 1 litre kaynar su ekleyin

Bir süre bekleyin ve lavabonun açılıp açılmadığını kontrol edin

Yağ birikintilerini eriterek boruları açar.

POMPA KULLANARAK LAVABO AÇMA

Tıkanıklık derin değilse pompa kullanarak lavabonuzu kolayca açabilirsiniz.

Lavabonun giderini tamamen kaplayacak şekilde pompayı yerleştirin

Güçlü bir şekilde birkaç kez basıp çekin

Tıkanıklık açılana kadar işlemi tekrar edin

Fiziksel bir güç uygulayarak tıkanıklığı hızlıca açar.

TEL VEYA ASKI KULLANARAK LAVABO AÇMA

Tıkanıklık daha derindeyse, ince bir tel ya da açılmış metal bir askı kullanabilirsiniz.

Metal bir askıyı düzleştirip ucunu kanca şeklinde bükün

Lavabo giderine yavaşça sokarak tıkanıklığı iterek açmaya çalışın

Saç ve diğer kalıntıları çekip çıkarın

Ardından bol su dökerek temizleyin

Özellikle saç ve yemek artıkları gibi katı tıkanıklıkları gidermek için etkilidir.

KARBONAT, LİMON VE SİRKE KARIŞIMI İLE LAVABO AÇMA

1 su bardağı karbonatı gider deliğine dökün

Üzerine 1 bardak taze sıkılmış limon suyu ekleyin

Köpürme işlemi bittikten sonra 1 bardak sirke dökün

10 dakika bekleyin ve ardından kaynar su dökün

Hem lavabonuzu açar hem de kötü kokuları giderir.

TIKANIKLIĞI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

Mutfakta yemek yağlarını lavaboya dökmeyin

Gider süzgeci kullanarak saç ve yemek artıklarının borulara gitmesini önleyin

Haftada bir kez kaynar su dökerek borularınızı temiz tutun

2 ayda bir karbonat ve sirke karışımı ile doğal temizlik yapın

Siz hangi yöntemi kullanıyorsunuz? Yorumlarda paylaşın!